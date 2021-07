Ricardo Montaner se quedó con la octava participante mendocina que se sumó a La Voz Argentina. Candelaria Zeballos tiene 21 años y conquistó a dos de los jurados del certamen de canto de Telefe con su interpretación del tema “I have nothing” de Whitney Houston.

Candelaria ama la música y desde chiquita que los escenarios son su pasión. A los 12 años comenzó a estudiar comedia musical, el inicio de una prometedora carrera que le permitió ser parte de La Voz Argentina.

Al escucharla cantar en el escenario, el primero en voltear su silla fue Ricardo Montaner y luego Soledad Pastorutti se sumó a pelar por Candelaria. Los coaches más antiguos del programa se vieron seducidos por la presentación de la mendocina y lo dieron todo para convencerla de tenerla en sus respectivos equipos.

Pero sin dudas fue Montaner quien más se esmeró en ganarse la confianza de Candelaria, ya que hizo una serie de promesas y dejó a todos con la boca abierta.

“No pude evitar darme la vuelta porque lo hiciste muy bien. Cuando empezó a crecer la canción dije ‘wow’ y no se me vino a la mente otra cosa que apretar el botón”, dijo La Sole y la invitó a ser parte de su equipo.

Además, resaltó que la canción que la joven eligió es muy difícil, por lo que “la cosa puede salir muy mal o muy bien. No hay intermedios. Es tirarse a la pileta y no saber si hay agua. Lo hiciste con mucha agua y nadaste tranquila, y lo disfrutaste”, dijo la cantante que el fin de semana visitó Mendoza junto a su marido y sus hijas.

Luego fue el turno de Ricardo Montaner. El cantante decidió empezar por halagar a la Sole por su respetada carrera. Sin embargo, lo que parecía ser un homenaje para la artista, terminó siendo una estrategia para quedarse con la mendocina.

“Desde que empezó tu carrera te he seguido y me declaro fan de todas las cosas que has hecho en tu carrera. Nadie canta parecido a ti y es una de las cosas más impresionantes que un artista debe tener”, dijo y emocionó a la Sole. Y siguió: “Me cae muy bien tu marido, y me cae muy bien tu equipo también... pero esta te la voy a pelear (por Candelaria) no sabes cuánto”. Y provocó las risas de todos en el estudio.

Y fue en ese momento que Montaner prometió cumplir un sacrificio con tal de tener a Candelaria Zeballos en su equipo. “Con tal de ganármela a ella, me puedo ir de rodillas desde aquí a la iglesia de Luján. Llego a Luján, llegaré un poco cansando, me voy a casa de Luciano Pereyra, tomo agua, me como un asadito, me canto algo con él y me regreso también de rodillas”, dijo el cantante.

“Fue muy contundente tu propuesta, Ricardo. Me encantaría compartir contigo este viaje”, expresó Candelaria e hizo saltar de emoción al coach. Ahora, sus compañeros esperan que cumpla con su loca promesa.