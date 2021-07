Dentro de La Voz Argentina hay siete mendocinos que ya forman parte del programa sin embargo la presencia fue mucho mayor sin embargo no todos corrieron con la misma suerte.

Entre los participantes que representaron a Mendoza hay cuatro que quedaron en el camino en la audición a ciegas.

Brian de Paula, Lihuén Rayén, Luis Boccia y Leandro Pérez tuvieron una destacada audición pero no alcanzó para convencer a alguno de los integrantes del jurado.

El primero en hacer su aparición fue Brian De Paula. El mendocino dio a conocer una historia de vida conmovedora y luego cantó el clásico “Vuélveme a querer”. Aunque Brían recibió buenos comentarios al finalizar la audición no logró que Ricardo Montaner, Lali, Soledad Pastorutti o los hermanos Mau y Ricky se dieran vuelta para darle el ok.

Lihuén Rayén depositó sus esperanzas en Turn me on. La lujanina no tuvo la aceptación que esperaba en los coaches si bien es fue conforme porque ella aseguró que le permitió “superar sus miedos”.

Luis Boccia estuvo viviendo en España y cuando regresó trajo consigo una pasión por el flamenco y, guitarra en mano, la volcó en su paso por el programa de Telefe con la canción “El toro y la luna.

La elección del tema y el instrumento no fue suficiente para cautivar al jurado y Boccia tuvo un fugaz paso por el escenario de La Voz Argentina.

La participación de Leandro Pérez tuvo una extrañeza. Ninguno de los coaches pulsó el botón para darse vuelta sin embargo nadie pudo explicar a ciencia cierta que los llevó a tomar esa decisión.

Al término de su presentación no hizo más que recibir elogios, en particular de Montaner y Lali pero igualmente ahí concluyó la participación en el reality.