Los adolescentes están en un proceso de adaptación a una nueva forma de estudiar, de conectarse con los demás y de convivencia permanente con el resto del núcleo familiar. Y a esto se le suma la situación de los que egresan del nivel medio y la necesidad de elegir un estudio, carrera y preparación.

El departamento de Orientación Vocacional de la Secretaría Académica de la UNCuyo advirtió la importancia que tienen los adultos en el proceso de elección de carrera de los jóvenes y en el transcurso de su vida universitaria, sobre todo por las consecuencias que provoca la pandemia.

Tips para ayudar con esa elección vocacional

Es fundamental el sostenimiento emocional para que no se alejen y que no quede ubicado en un lugar de soledad. Aumentar la comunicación, profundizar la escucha de sus preocupaciones, opiniones y emociones, responder a sus preguntas, animarlos a expresar y comunicar sus sentimientos.

Se debe comprender que la adolescencia acentúa actitudes y emociones diferentes sobre todo en el confinamiento, y que el adulto tenga tolerancia a la necesidad de tiempo de los hijos para elegir vocacionalmente. Desterrar la impaciencia y desarrollar la capacidad de escucha y no contagiarles ansiedades ajenas.

Ayuda mucho contar sobre rememoración de su historia, su infancia, ayudarles a recordar sus juegos favoritos, gustos, habilidades, anécdotas.

Un tema a tener en cuenta es manejar la información actualizada de la oferta académica, posibilidades y estudios. Asegurarse de dar una opinión o dato certero, no “lo que se dice”. Hoy es sencillo ingresar a las distintas páginas de las universidades e institutos para corroborar información.

Motivación

Es valioso no invadir con discursos pesimistas, para evitar que el joven quede sujeto al mecanismo de negación, la famosa frase “no pasa nada” o de la inhibición, el no poder. Evitar los prejuicios y mandatos, que los padres no antepongan sus intereses, deseos o lo que ellos creen que es mejor para sus hijos.

Es muy probable que aquellos que sigan una carrera familiar por obligación abandonen tempranamente la carrera.

Un aporte puede ser el de destacar sus aciertos y no sus errores; acentuar sus habilidades, destrezas y capacidades. Esto ayuda a fortalecer su autoestima, aspecto fundamental para poder proyectarse en la realidad de modo satisfactorio y generar motivación, gestar sueños y proyectos.

El Área considera que lo ideal es acompañar y contener en esta situación a los jóvenes, virtual y presencialmente, promoviendo el pensamiento crítico y el análisis de las diversas opciones para elegir, “de manera que el adolescente pueda implicarse en una ilusión, en una utopía que son los constructores del futuro”. (Scalise,S.).

Para consultas, comunicarse al correo-e: orvocac@gmail.com