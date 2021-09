Ana María Nadal, ministra de Salud de la provincia informó hoy al mediodía en declaraciones a la prensa que la provincia tiene cuatro casos de la variante Delta y cinco infectados más que están en estudio y a la espera de la confirmación oficial.

“Confirmados con secuenciación completa del Malbrán o del Proyecto País, tenemos cuatro casos en Mendoza. Y en este momento tenemos cinco muestras que hemos enviado a Proyecto País en donde le hemos hecho el PCR in House que, si bien no es un método que nos permita validad completamente la variante Delta, sí nos da una alta predictibilidad. Veremos si la confirman o no”, dijo la ministra al referirse a la variante Delta en declaraciones al noticiero de Canal 7.

La funcionaria destacó que en la provincia en las últimas 48 horas no hubo fallecidos y aseguró que “Es una buena noticia que no haya fallecimientos y está estrechamente relacionado a la cantidad de casos activos que tenemos. En septiembre hemos disminuido casi al 50% los casos que tuvimos en agosto”.

Al consultársele sobre la vacunación de adolescentes de entre 12 y 17 años, Nadal informó que hasta el mediodía de hoy había 45 mil chicos inscriptos. También aclaró que “Está permitido que personas adultas mayores puedan acompañar a los chicos, cuidando los protocolos, el distanciamiento y de la vacunación segura que tenemos”.

“Es importante tener 45 mil inscriptos. Al resto de los papás les decimos que vacunen a los chicos, que tenemos disponibles vacunas Moderna y Pzifer. Son vacunas seguras, que han mostrado eficacia y efectividad. Hay que motivar la vacunación. Los chicos son transmisores muy activos de la enfermedad y si los tenemos vacunados disminuimos la transmisión y el contagio”, agregó.

Finalmente la Ministra reconoció que “estamos en una situación de detención de la pandemia y de decrecimiento, donde bajan los números de casos porque la positividad está por debajo del 5% aunque sigo recomendando el uso de barbijo. Seguimos en pandemia y hay que seguir cuidando lo que hemos construido”, concluyó.