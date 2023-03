El conmovedor video de una nena que alimenta perros callejeros

Una nena mexicana se volvió viral a través de un video que conmovió a los usuarios: preparó platos para alimentar a perros callejeros.

El momento que se viralizó fue compartido por su madre Brenath Saltorre en TikTok, quien aseguró estar “feliz de tener una hija con un corazón enorme”, según el inicio de la publicación.

A través del video se pudo ver cómo la niña preparó decenas de envases con croquetas y arroz para alimentar a los perritos que no tienen un dueño que se haga responsable.

Asimismo, se mostró mientras los alimentaba y acompañaba a los callejeros en las calles de México. La grabación alcanzó alrededor de 600 mil visualizaciones, casi 90 mil ‘likes’ y más de 4000 comentarios de usuarios que resultaron conmovidos.

“Te amo niñita que da de comer a los perritos”, “Si mi hija no es así, no quiero nada”, “Por más nenes así” y “Ya no es un sueño, es una realidad”, fueron parte de las principales conmovedoras respuestas de los usuarios.

Madre orgullosa del gesto viral

Brenath Saltorre es la usuaria que publicó el video que muestra a su hija con alrededor de 50 platos que va armando para luego repartirlo a perros en las calles.

En la misma publicación, la mujer contó que el sueño de su hija se había cumplido. “Le dio de comer a muchos perritos. Enseñen a sus hijos a respetar y querer a todos los animalitos”, escribió.

Mediante el mismo video de @brenathsaltorre, la madre orgullosa destacó la labor de la nena: “Espero que siga así siempre, ayudando a quien más necesita. No fue mucho, pero lo poquito que les dimos fue hecho con bastante amor”.

De acuerdo a un comentario de ‘Salvando Patitas Ocoyoacac’ en la publicación de Brenath, esto ocurrió en las calles del municipio de Ocoyoacac, ubicado en el valle de Toluca, entre la Ciudad de México y Toluca de Lerdo.

Perros en las calles de México

Según un artículo del portal mexicano, Excelsior, que se publicó en el marco del Día Internacional del Perro Callejero, México es el país con mayor población de estos animales en Latinoamérica.

Asimismo, reseñó que los últimos datos de la Secretaría de Salud indicaron 22 millones de perros, de los cuales más de 10 millones viven en las calles del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló por su parte, que al menos el 70% de los perros del mundo viven en situación de calle.