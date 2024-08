Locomotora enojada: Alejandra Oliveras criticó un video falso de Alberto Fernández

Desde que Alberto Fernández fue denunciado por maltrato a suexpareja, el tema dio pie a todo tipo de comentarios online y un video falso se viralizó por el uso de la imagen de Alejandra Oliveras. El montaje despertó la bronca de “Locomotora”, que afirmó este domingo: “Yo pido que se haga justicia, nada más”.

Así como semanas atrás salió al cruce de las críticas a Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024, la exboxeadora no se quedó callada ante el escándalo que desató la acusación de Fabiola Yañez. En esta oportunidad, las burlas online tocaron una fibra sensible de su vida fuera del ring.

La activista social vive en Santo Tomé, al sur de la ciudad de Santa Fe, pero recorre todo el país dando charlas motivacionales y su historia personal es un punto importante. Por eso decidió recoger el guante e hizo un fuerte llamado de atención en torno a las bromas vinculadas a la denuncia contra el expresidente.

¿Qué dijo Alejandra Oliveras sobre el video que la combina con Alberto Fernández?

“¿Cómo me voy a reír de la violencia de género si yo también la pasé y la viví?”, se preguntó Alejandra Oliveras. Así se quejó del “pelotudo que usó la cara de Alberto Fernández” en uno de los videos que suele publicar a través de Instagram.

La exboxeadora se enojó por el clip viral, pero también aprovechó la ocasión para repasar su experiencia frente al caso de Yañez. En esa línea recordó: “Me cagaban a palos estando embarazada, con hijos. Por eso me separé y volví a nacer”.

“Locomotora” no dejó ninguna duda sobre su lectura del video que parodia sus mensajes motivadores. “Me parece un chiste de mal gusto, estúpido. No fui yo quien lo hizo”, manifestó.

La campeona mundial cerró su crítica con una nota positiva: “Las mujeres estamos despertando, libres y fuertes nos queremos”. Así reiteró su reclamo por el esclarecimiento de la denuncia de la ex primera dama. “Sea quien sea, la tiene que pagar”, sentenció.