Tras la polémica con la argelina Imane Khelif, Angela Carini colgó los guantes: “Digo adiós al boxeo”.

Luego de abandonar la pelea ante la argelina Imane Khelif en 46 segundos, según informa el medio italiano La Stampa, la italiana Angela Carini se retiró del boxeo. Dicha elección sorprendió mucho a sus seguidores, por lo que estos eran sus primeros Juegos Olímpicos y, un dato no menor, es que tiene 25 años.

Las contundentes palabras de la boxeadora italiana

Las boxeadoras Imane Khelif y Angela Carini

Tras el disturbio realizado junto a la argelina, le preguntaron a la joven cómo seguiría después de ese combate, pero la deportista fue muy clara: “Digo adiós al boxeo”.

Con respecto a la pelea, Carini brindó sus motivos por el cual abandonó: “Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta. Quería subir al ring. Pensé en mi padre, que es un ejemplo de vida para mí, y en los esfuerzos que hice para estar aquí”.

En cuanto a su rival, se trata de una mujer cisgénero, que tiene genitales femeninos y se autopercibe como mujer, quien fue tratada como trans, pero, sin embargo, la italiana aclaró que nunca la juzgó: “No soy nadie para juzgar. No soy nadie para tomar una decisión. Si esta chica está aquí debe haber una razón. Luché y subí al ring, como debía haber hecho. Repito. Nunca protesté. Nunca dije una palabra. Me adapto a las reglas, no decido”.

“Cometí un error, salí del ring por ira, pero no hacia mi oponente. No hubo ninguna irregularidad. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante”, indicó.

Finalmente, al rendirse en el combate tan pronto, la boxeadora mencionó: “Para mí no es una derrota. No perdí, simplemente me entregué con madurez”. Además, respecto a su doloroso grito exclamando “no es justo”, explicó que “no es justo porque me sacrifiqué por completo para estar aquí en mis primeros Juegos Olímpicos y en cambio no pude luchar”.