J.K. Rowling apuntó contra la boxeadora Imane Khelif tras su polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024: “Hombre protegido”

Un combate pasará a la historia de los Juegos Olímpicos de París 2024 y el boxeo en sí. Se trata de la disputa entre la argelina Imane Khelif y la italiana Ángela Carini, quien no logró superar a su contrincante a los 46 segundos de haber empezado la competición.

“No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘Paren’. Era mejor no seguir. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”, destacó la deportista italiana tras su fallido combate en la categoría wélter.

Tras culminar la competición, comenzó a formarse un debate sobre la participación de Ángela Carini en la categoría de mujeres, dado que pese a su género, goza de sumos cromosomas XY del género masculino.

La boxeadora argelina Imane Khelif. Tuvo altos niveles de testosterona en 2023 y es criticada en los Juegos Olímpicos de París 2024. / Web

“Es totalmente FALSO que la boxeadora Imane Khelif es hombre... ella es mujer, no es trans. Ahora resulta que una boxeadora no puede tener una gran pegada como la que tiene el Pitbull Cruz. No se dejen engañar por las “Fake News” de transfobia que se están difundiendo en redes”, “Ella es una mujer cis, y no solo eso: pasó el examen médico del comité olímpico”, “Nacida como mujer, se crió en un pueblo de Argelia. Su padre le prohibió practicar boxeo de NIÑA. Tantos años de lucha contra los estereotipos para que cuestionen su SEXO por su aspecto. Penoso”, declararon algunos usuarios sobre el caso de la boxeadora argelina.

Ahora bien, en medio de este debate se unieron diferentes artistas. Entre ellos J.K. Rowling, la autora de Harry Potter que ya ha sido criticada por su postura contra las mujeres transgénero.

La opinión de J.K. Rowling contra Imane Khelif

La escritora británica presentó su argumento en X, anteriormente conocido como Twitter. Allí, sentenció que lo ocurrido en el combate es el ejemplo de cómo un hombre podía estar protegido por un “establecimiento deportivo misógino”.

ARCHIVO - J.K. Rowling posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", en Londres, el 13 de noviembre de 2018. La policía dice que J.K. Rowling no violó la ley con tuits criticando la nueva ley de discurso de odio de Escocia y refiriéndose a las mujeres transgénero como hombres. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo) Foto: Joel C Ryan

“¿Podría alguna imagen resumir mejor nuestro nuevo movimiento por los derechos de los hombres? La sonrisa de un hombre que sabe que está protegido por un establishment deportivo misógino que disfruta de la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza y cuya ambición de vida acaba de destrozar”, destacó la autora de Harry Potter.

Esta postura generó rechazo en algunos usuarios, quiénes la consideraron de transfobia y discriminación ante personas que no son como ella.