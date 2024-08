La fuertísima reacción de Javier Milei por el caso de la boxeadora argelina de los Juegos Olímpicos

El Presidente de la Nación estalló en Twitter contra los progresistas por la pelea que se dio entre Imane Khelif (mujer trans), y Ángela Carini, en la que la boxeadora italiana pidió no pelear más a los 45 segundos.

La reacción de Milei por la pelea de boxeo en los Juegos Olímpicos

La participación de la boxeadora argelina ya había generado polémica previa al comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024 porque no superó las pruebas de género que se realizaron. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional se basó en otros argumentos y finalmente le permitió la participación.

Imane Khelif y la polémica en los Juegos Olímpicos París 2024 Foto: Captura de x

Javier Milei se enteró de que la boxeadora italiana abandonó la pelea a los 45 segundos por la inferioridad que sentía y estalló en X (antes Twitter): “A ver boluprogres. Vengan a explicar esto... Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía la mataba..”

El Presidente de la Nación estalló en Twitter. Foto: X: @JMilei

El reclamo de las organizaciones por la participación de personas trans en los Juegos Olímpicos

Consorcio Internacional del Deporte Femenino, junto a reconocidas atletas, elevaron una carta al COI pidiendo que no se acepte la participación de personas trans en los Juegos Olímpicos de París 2024 apoyándose en la IBA: “La Asociación Internacional de Boxeo había considerado anteriormente que estos dos boxeadores no podían competir en eventos de boxeo femenino, entendemos que la IBA excluyó a los dos boxeadores basándose en los resultados de las pruebas de determinación del sexo, pues arrojaron que se trata de hombres, no de mujeres”.