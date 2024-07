Dalila y los rumores de borrachera en su show: “No voy a hacerme la careta”

“De mí han hablado al pedo toda la vida”, disparó Dalila este martes a través de redes sociales. La artista hizo una breve transmisión en vivo para desmentir que estaba borracha en el video de uno de sus últimos shows. Luego añadió: “No voy a ir a pararme y hacerme la careta y cantar toda suavecita. No es lo mío para nada”.

Una vez más, La Diosa del Verbo Amar expresó su bronca por las críticas virales a su actuación en conciertos. Así como advirtió que los comentarios dañaron a su familia, también agradeció el apoyo incondicional y el respeto de su público.

La estrella de cumbia se quejó de la “gente que tiró mucha mierda” online y defendió su estilo a la hora presentarse en los escenarios. “Estoy muy enojada con un boludito que dijo que estaba borracha y estoy enferma”, subrayó.

¿Qué dijo Dalila sobre el video de su caída en un show?

Dos días después de la viralización del video de un show en el Teatro Pacheco, Dalila Molina aclaró: “No me caí, me quedé recostada unos segundos”. Si bien arrancó la transmisión de Instagram planteando que no quería ser “ordinaria”, optó por expresarse de forma natural y remarcó con ironía que llevaba los “borcegos más cómodos” que consiguió en 27 años de carrera.

“A mí me gusta bailar, cantar y me gusta que la gente vea cómo soy realmente”, manifestó la artista de 53 años. Ante la repercusión inusitada que tuvo el clip de TikTok, pidió que “no se metan con la familia” a la hora de cuestionarla.

La intérprete de “Dejémoslo así” recordó que uno de los comentarios más ofensivos le llegó mientras tenía a su nieto menor en brazos. “En otra circunstancia, hacen eso y todavía los estoy cagando a trompadas”, exclamó.

La cantante tiene un vínculo inquebrantable con sus dos hijos. Foto: @dalilaoficial.ok

“Yo me saco los zapatos y seguro estoy enferma o ebria porque me tomo un champán en el escenario ¿Qué saben?”, preguntó la rosarina. Sobre este punto, explicó entre risas: “Si me pongo a bailar descalza es porque tengo juanetes y me duelen los pies”.

Después de casi tres décadas de carrera a la par de otras figuras santafesinas como Leo Mattioli, Dalila sigue “agradecidísima con todo el país” y se fue feliz por haber presentado a sus nietos en el teatro. En cuanto su conducta en el show, añadió: “No creo que sea una falta de respeto charlar con la gente, bajar, sentarme y darles la mano”. De esta manera le puso punto final a la discusión, aunque sabe que las críticas pueden volver en cualquier momento.