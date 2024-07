El polémico show de Dalila que generó la indignación de sus fans: “¿Ya me pegó el champagne?”

Dalila es una reconocida cantante de cumbia con más 25 años de carrera, con sus grandes éxitos logró recorrer los escenarios más importantes de la movida tropical, eventos privados y giras por diferentes países. La artista rosarina se presentó este fin de semana en el teatro Colonial de Avellaneda en el que tuvo un curioso comportamiento que generó la indignación de sus fanáticos.

A lo largo de los años, Dalila recorrió cientos de escenarios haciendo bailar y cantar a sus miles de fans. Sus éxitos se escuchan en todos lados y es considerada una de las artistas más importantes de la escena tropical. Sin embargo, su actitud en el show que brindó en el partido bonaerense de Avellaneda dio qué hablar.

El escandaloso show de Dalila en Avellaneda

Según los videos que comenzaron a circular en redes sociales, Dalila está sentada en el escenario, descalza e intenta cantar su versión del tema: “Qué ganas de no verte nunca más”. Sin embargo, cuando suenan las primeras estrofas dice: “Che, ¿ya me pegó el champagne? Nos van a sacar así en las revistas corte ‘Tiene problemas de alcoholismo la tipa’”.

Luego cantó con algunas complicaciones y problemas de vocalización por el alcohol que consumió. En el momento en que intenta pararse se acerca un personal de seguridad a ayudarla a ponerse de pie y seguirla de cerca, ya que se tambaleaba. La artista admitió que había tomado demás, pero de todas maneras se presentó en el show con problemas.

La actitud de la cantante en el escenario generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. “Dalila arrancó lindo, y terminó patinando. Una lástima, gran cantante”, fue uno de los comentarios que dejó un usuario de TikTok.

Por su parte, Dalila reapareció en sus redes al otro día y dejó una publicación redoblando la apuesta a las críticas. “Hola a todos los que me quieren, y a los que no también, mucho amor para todos, soy feliz como soy”, escribió en su perfil de Instagram, lo que volvió a generar críticas entre sus fans por no reconocer sus errores.