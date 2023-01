Paulo Dybala, una Ferrari y la viral lección de vida que le dio a un compañero cuando brillaba en Juventus

Además de sus fabulosas habilidades futbolísticas, Paulo Dybala es reconocido también por una gran humildad que persiste a pesar de todos los logros de su carrera. En los últimos días volvió a hacerse viral en las redes sociales una anécdota de un compañero suyo en Juventus que da cuenta de esta valorable característica del delantero surgido de Instituto.

Se trata de una entrevista realizada por el venezolano Irrael Gómez a su compatriota Tomás Rincón en julio de 2022. En ese diálogo para el canal de YouTube Conversaciones que no se publican, el jugador de 34 años recordó una lección que le dio Dybala cuando coincidieron en el club de Turín.

Al ser consultado acerca de esas palabras, Rincón no dudó en volver a contarlas. “A mí toda la vida me gustaron los Ferrari y cuando empecé a tener algo de éxito tuve la posibilidad de comprarme uno. Así que dije que si algún día firmaba contrato con alguno de los equipos importantes del mundo me iba a dar el gusto de comprarme un Ferrari, sino no”, señaló en esa oportunidad.

“Cuando firmo con la Juventus, me lo compré. Más que como algo material, yo lo veía como un trofeo”, reconoció el capitán de la Selección venezolana. “En un entrenamiento, llego con mi carro y Dybala se para al lado mío y me dice: ‘¡Qué lindo que está ese Ferrari! A verlo’”, acto seguido, el mediocampista de la Vinotinto le dio las llaves y el cordobés se subió al auto para conocerlo por dentro.

“En ese momento, Dybala ya era la máxima estrella, quizás el jugador que más cobraba y la cara de la Juventus, todo. Entonces yo lo miro y le pregunto: ¿Paulo, por qué no te compras uno?”, relató Rincón.

La respuesta de Dybala sobre la Ferrari que sorprendió a Tomás Rincón

Tras la pregunta de Tomás Rincón, Paulo Dybala lo dejó boquiabierto con la respuesta: “No, ya llegará mi momento de comprarme un Ferrari, ¿cómo a los 21 años me voy a presentar con un Ferrari aquí, donde está Gigi Buffon, Dani Alves, hay campeones del Mundo y de la Champions League?”. “Yo dije guau, este chico es especial”, sentenció Rincón.

El video la anécdota volvió a ser compartido esta semana por la cuenta de TikTok @criollitovzla y rápidamente se hizo viral consiguiendo más de 6,5 millones de reproducciones y cientos de miles de me gusta.