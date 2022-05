Paulo Dybala confirmó que no renovará contrato en la Juventus y dejó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales. Por el momento, no trascendió a qué club irá la Joya, pero crece el rumor de que su futuro estará en el Inter de Milán.

Aunque, en los últimos días, se habría sumado un nuevo interesado: la Roma de José Mourinho, quien tendría intenciones de incorporarlo para la próxima temporada. El club se suma al Inter, Tottenham y Atlético de Madrid, quienes también tendrían interés en el futbolista de Laguna Larga.

La emotiva despedida de la Joya

“Es difícil encontrar las palabras adecuadas para saludarte, son tantos años y tantas emociones de por medio, todo junto... Pensé que estaríamos juntos aún más años, pero el destino nos pone en caminos diferentes”, comienza escribiendo Dybala en un posteo de sus redes sociales.

“Nunca olvidaré todo lo que me hiciste vivir, cada partido, cada gol. Contigo crecí, aprendí, viví y soñé. Han sido 7 años de magia, 12 trofeos y 115 goles que nadie nos quitará. Nunca. Gracias por apoyarme en momentos difíciles. Gracias a los que me han acompañado a lo largo de los años: desde el primero hasta el último, desde la afición hasta la gente que trabaja en el club, a todos, entrenadores y compañeros, empleados y directivos”, continúa.

La Joya le dijo adiós a la Juventus a través de sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla

El cordobés se refirió al orgullo de portar la cinta de capitán y aseguró que fue “uno de los mayores orgullos de mi vida, que espero poder mostrar algún día a mis hijos y nietos”. Además precisó que el próximo lunes, contra la Lazio, será su último partido: “Será nuestra última despedida”, refirió.

La publicación ya recauda más de 800 mil me gustas y cuenta con los saludos de una decena de reconocidos futbolistas y ex compañeros, que no perdieron oportunidad para despedir al cordobés.