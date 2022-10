Conflicto Rusia-Ucrania: la periodista rusa que denunció en vivo la invasión, huyó de la prisión domiciliaria

La imagen de Marina Ovsyannikova interrumpió en vivo en la televisión rusa con una cartel en el que repudiaba la operación militar en Ucrania recorrió el mundo entero, motivo por el que fue detenida. En las últimas horas, envió un fuerte mensaje y huyó de la prisión domiciliaria.

Periodista rusa Marina Ovsyannikova

A través del canal Telegram, la periodista rusa difundió un video en que se declara inocente de las acusaciones que se le imputan y se refirió a Vladimir Putin, presidente de Rusia.

“Me considero completamente inocente, y dado que nuestro Estado se niega a cumplir sus propias leyes, me niego a cumplir la medida de coerción que se me impuso a partir del 30 de septiembre de 2022 y me libero de ella”, expresó.

Mas tarde, subió otra filmación en la que mostró su tobillera electrónica y dijo que el mandatario es quien debería usarla.

“Es él, y no yo, quien debería ser apartado de la sociedad y juzgado por el genocidio del pueblo de Ucrania y el asesinato en masa de hombres rusos”.

Por su parte, el 1 de octubre, su esposo, también periodista, dijo al mediode comunicación estatal Russia Today que Ovsyannikova se había ido llevándose consigo a su hija de 11 años.

Cuál es la condena que enfrentaba la periodista rusa

La periodista rusa se enfrentaba a una pena de hasta 10 años de prisión si era declarada culpable del cargo de difundir noticias falsas sobre las fuerzas armadas rusas.

Aún se desconocen cómo se marchó y a dónde fue, pero el lunes se pudo ver su nombre en la lista de fugitivos de la justicia del Ministerio del Interior, acompañada de una foto.