El desesperado pedido de la hija de Carlitos Menem Junior: “Estoy presa en mi casa”

Al anunciarse la serie sobre la vida del ex presidente Carlos Saúl Menem, Siganme! cuyo rodaje comenzará este año, las polémicas y entredichos entre los miembros de la familia volvieron a la orden del día. Antonella Carla Menem Pinetta, la primera nieta del expresidente e hija del fallecido Carlos Menem Junior, reapareció en los medios contando su versión.

La joven de 36 años confesó: “Ellos quisieron hacerme creer que yo era la culpable de todo... pero yo no hice nada malo: yo nací. Mi papá dejó lo más maravilloso que puede existir: un hijo, una parte de él. Si ellos tuvieran un poco de corazón las cosas serían distintas. Mi abuelo fue el único de la familia Menem que me reconoció”.

Antonella Menem. Foto: captura

Ahora, Antonella volvió a ser noticia al compartir un video en su cuenta de TikTok contando su actual drama con Javier Andrés López, la persona con la que litigió durante 11 años en una causa en su contra por hostigamiento, persecución y amenazas. La morocha escribió: “Nunca pedí ayuda de nadie pero hoy necesito la ayuda de todos ustedes , como ya saben estoy presa en mí propia casa no puedo salir, todavía no me dieron la orden de alejamiento para los que me estafaron, no solo eso al no tener movilidad se me complica mucho todo y sale todo muy caro”.

Antonella Menem en un programa de televisión

Luego, continuó: “No estoy trabajando ya q mi trabajo era en Buenos Aires y solo trabajo en las ventas por comisión. Y no se está vendiendo nada, no me avergüenza decir que cobro las asignaciones este mes se gastaron en los útiles del colegio comida y ropa ya q mis hijos vinieron sin nada y quedó todo en buenos Aires tienen lo que tenían cuando estaban de vacaciones con su papá y los trajeron directo acá, todas las compras son con la ayuda de mí ex suegro que es el que se encarga de salir y comprar todo, salí después del hostigamiento 3 veces para hablar con las maestras del colegio para comentar la situación y hacer trámites”.

El drama de la hija de Carlitos Menem Jr.

Sobre su drama familiar explicó: “Sinceramente hay gente q la está pasando peor q yo lo sé, y por eso me avergüenza tener q hacer esto pero no me queda otra opción, no tengo ayuda de nadie ni de la justicia ni de nadie...”

Tras compartir su CBU para recibir donaciones en dinero, aclaró: “Quiero aclarar q cuando se resuelva lo de mí casa todo el dinero que queda disponible de las colaboración es voy a donarlo a gente q lo necesita si no les molesta ..Gracias a los q están colaborando desde q subí la historia dios los bendiga a todos y GRACIAS! MIS HIJOS Y YO ESTAMOS PLENAMENTE AGRADECIDOS”.