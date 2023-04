Quién fue el primer eliminado de MasterChef Argentina

Este domingo se vivió la primera gala de eliminación de la nueva temporada de MasterChef Argentina. Con la conducción de Wanda Nara, Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui debieron seleccionar a uno de los 16 participantes para que abandone las cocinas más famosas del país.

El desafío constó de realizar un plato de pastas. La consigna incluyó también la preparación de una deliciosa y original salsa que sorprenda a los jurados. Pero no todos lograron cumplir el objetivo y el peor de los platos perdió su lugar en el certamen culinario.

El jurado de Masterchef

Con tan solo 3 minutos para ir al mercado y 60 minutos para cocinar, Emilio Falbo se convirtió en el primer eliminado de la competencia. El abogado preparó unos sorrentinos Quiquita con salsa pomodoro, rellenos de seso y cebolla caramelizada en honor a su abuela.

“A la pasta le falta cocción y tiene poca cantidad de relleno”, fue la observación de Betular. De todas formas, Donato valoró que se arriesgó al elegir un ingrediente tan complicado como lo es el seso.

Las palabras de despedida de Emilio al ser eliminado de MasterChef

Al escuchar su nombre, a Emilio se le llenarn los ojos de lágrimas y no pudo evitar qubrarse. “Siento mucha tristeza, pero también una alegría de haber estado en este lugar”, fueron sus primeras palabras.

Luego frente al jurado expresó: “Les deseo suerte a mis compañeros, que puedan aprender mucho. Yo voy a seguir cocinando porque es lo que me gusta, es mi pasión. Yo disfruto mucho porque las alegrías de comer no me las quita nadie”. Así recibió el aplauso y un abrazo del resto de los participantes.