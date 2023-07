La oposición de Formosa denunció que “la Corte Suprema retrocedió ante Gildo Insfrán”

Este 2023, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue reelecto por octava vez en su puesto. Previo a las elecciones, la oposición había presentado una serie de impugnaciones a fin de impedir que siga ostentando el poder, pero finalmente la Corte Suprema no se expresó al respecto.

Fernando Carbajal, diputado radical y ex candidato, aseguró a VíaPaís que el Máximo Tribunal debió impedir la postulación del mandatario. En este marco, tuvo en cuenta su intervención en San Juan y Tucumán, donde prohibió que dos funcionarios vuelvan a ser reelectos.

Por ejemplo, en el primero de los casos, Sergio Uñac intentó ir por su tercera gobernación en territorio sanjuanino; no obstante, La Corte Suprema dio lugar al reclamo en su contra y no pudo postularse. En cuanto a Insfrán, hace más de 30 años que está en el Poder Ejecutivo provincial.

La impugnación que presentó Fernando Carbajal contra Gildo Insfrán en mayo del 2023. Foto: Déborah de Urieta

Juntos por el Cambio presentó este año tres impugnaciones por la octava candidatura a gobernador del mandatario formoseño, al considerar que atentaba contra “el orden republicano, los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional, el pacto de San José de Costa Rica, y lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos humanos”.

Si bien la oposición puso sus esperanzas en que los jueces también impidieran que Insfrán vuelva a ser electo, lo cierto es que los comicios se desarrollaron con normalidad. Carbajal entonces señaló: “Este rechazo silencioso de la Corte lo que hizo fue envalentonar a Gildo Insfrán y justificar el miedo que muchos ciudadanos le tienen”.

Tras el silencio de la Corte, Carbajal asegura que la oposición quedó sola en su lucha contra Insfrán

Si bien las elecciones ya pasaron en Formosa, oportunidad en la cual -como ya se explicó- Insfrán logró obtener su octavo mandato como gobernador, la oposición igualmente esperaba que hubiera algún tipo de pronunciamiento por parte del Máximo Tribunal.

“Es inexplicable que no lo haya hecho”, aseguró el diputado a este medio. Luego, añadió: “Desde el punto de vista jurídico no hay ninguna explicación, por lo cual la única explicación es política; evidentemente la Corte no se le animó a Gildo. Retrocedió ante él”.

Fernando Carbajal aseguró ser espiado. Foto: Diseño VíaPaís

A su vez, Carbajal opinó que esta falta de respuestas (ya sea por un ‘sí' o por un ‘no’) generó un impacto electoral este año, porque “le significó a Infrán un empoderamiento”. En consecuencia, “contribuyó a convencer a la sociedad de que no se puede luchar contra él”.

“Lo cierto es que quienes estamos dando esta pelea, quedamos solos”, añadió. La concejala de Juntos por el Cambio, Gabriela Neme, también presentó tiempo atrás otra denuncia contra Insfrán junto al diputado Enrique Ramírez y un equipo de abogados constitucionalistas.

El mandatario peronista arrasó en Formosa con el 69,92% de los votos, de la mano de su compañero de fórmula, Eber Wilson Solís. Asimismo, en segundo lugar quedó el diputado radical, siendo su principal opositor y llevándose el 20,24%.