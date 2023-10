“No crean que estoy sentado como el estúpido ese que se fue a Marbella”: el insulto con el que Gildo Insfrán se refirió a Insaurralde

El gobernador reelecto de Formosa, Gildo Insfrán, le apuntó al ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, por el escándalo de su viaje a Marbella con la modelo Sofía Clerici: “Lo hubiera echado”, dijo.

Las palabras del gobernador formoseño las formuló en un encuentro de candidatos y aclaró que él no hubiese aceptado la renuncia y que hubiese optado por echarlo.

Martín Insaurralde.

“No crean que estoy sentado como el estúpido ese que se fue a Marbella”, lanzó el mandatario local.

“Estoy al tanto de todas las necesidades de ustedes, no crean que estoy ajeno. No crean que estoy sentado allá y estoy pensando como el estúpido ese que se fue a Marbella. Yo estoy pensando cuando tengo que venir a Santa Teresa o María Cristina. Ustedes me van a tener siempre”, dijo Insfrán en una charla con familias de diferentes comunidades wichis.

“Mis funcionarios tienen que cumplir esto porque se predica con el ejemplo. Si dicen que yo soy el jefe, y yo demuestro una actitud diferente a lo que digo, no sirvo como jefe”, completó.

Gildo Insfrán.

Y fue allí cuando quiso diferenciarse del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al comentar que él no le habría aceptado la renuncia a Insaurralde, sino que lo hubiese echado.

Insfrán, a fines de junio, ganó las elecciones en Formosa y encara de esta manera su octavo mandato consecutivo en aquella provincia del norte del país. En dicha elección obtuvo casi el 70% de los votos.