¿Para siempre? Jesica Cirio habría tomado una contundente decisión respecto a Martín Insaurralde

Jesica Cirio está en una etapa bonita. A fines de mayo, la modelo se casó con el empresario Elías Piccirillo en el Palacio Duhau, un exclusivo hotel en Recoleta.

“Emocionados por esta maravillosa decisión de ser familia, amarnos y cuidarnos para siempre. Un momento mágico que nunca vamos a olvidar. Gracias por acompañarnos”, destacó la presentadora.

Ahora bien, Cirio volvió a creer en el amor dos años después de su ruptura con Martín Insaurralde. La pareja tuvo una historia marcada por una boda de ensueño y un tatuaje representativo.

Jesica Cirio se borró el tatuaje que la unía con Martín Insaurralde.

“Ama por siempre... vive hoy”, destacó el tatuaje que se hicieron Cirio y Martín Insaurralde para sellar su matrimonio.

Pese a prometerse un amor, esto no habría sucedido. En 2022, culminaron su romance y Jesica Cirio tomó una contundente decisión que los separaría de por vida.

Este habría sido el accionar de Jesica Cirio contra Martín Insaurralde

El hecho fue revelado por la exconductora de La Peña del Morfi en sus redes sociales. Ahí, destacó que había realizado una cirugía láser para eliminar un elemento particular de su cuerpo: su tatuaje con Martín Insaurralde.

“Borrando Tattoo”, destacó la mediática sobre la operación que se realizó.

En el video se presenta cómo Jesica Cirio se quitaba el tatuaje que recitaba “Ama por siempre... vive hoy” con láser. Por tanto, esta sería un cierre de su historia con el ex miembro de la cámara de diputados.

¿Jesica Cirio habría mandado a callar a Fernando Burlando?

Desde otro aspecto, Cirio habría decidido preservar su nuevo matrimonio de Fernando Burlando. Para ello, le pidió al abogado que evitase comunicar aspectos de su familia.

Esto fue revelado por el periodista Juan Etchegoyen, quien recalcó que a Jesica no le habría gustado que el abogado haya hecho quedar mal a Elías Piccirillo por sus dichos.

“Cuando pregunté gráficamente qué ocurrió, me hablan de una catarata de insultos y hasta me dijeron que Jesica le habría pedido a su abogado Cúneo Libarona que hable con Burlando para que no dé más declaraciones (...) lo que le molesta a Jesica es que su flamante marido Elías Piccirillo haya quedado mal parado con los dichos de Fernando, que dijo que le sorprendió que se casen tan rápidamente”, detalló el panelista.

Barby Franco y Fernando Burlando estarían separados. Foto: Gentileza

Finalmente, la exconductora de La Peña del Morfi consideró que los comentarios de Burlando fueron innecesarios. Por tanto, esto habría generado roces con Barby Franco.