Cómo es la actual relación de Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Jesica Cirio se separó de Martín Insaurralde hace varios meses después del escándalo del yategate en el que vio involucrada por su exmarido cuando salieron a la luz varias fotos del político con una modelo de vacaciones en Marbella en un lujoso yate. Lo que llevó a que toda la familia fuera investigada por enriquecimiento ilícito.

El matrimonio se casó en 2023, estuvieron juntos una década y fruto de su relación nació Chloe. La pareja se divorció después del escándalo, si bien la modelo y conductora aseguró que ya hacía varios meses que estaban separados, pero tenían en tratamiento el divorcio.

Desde ese entonces Jesica mantiene un perfil más alejado de los medios de comunicación y decidió dar un paso al costado con la conducción de La Peña de Morfi, programa en el que estuvo en varias temporadas.

Jesica Cirio contó cómo es su vínculo actual con Martín Insaurralde

La modelo y conductora volvió a apostar al amor, y hace unas semanas presentó oficialmente a su novio en el medio de los festejos por su cumpleaños. Además, se conoció la noticia de que su pareja le había pedido casamiento.

Jesica Cirio habló en exclusiva con Intrusos y contó cómo se encuentra actualmente y cómo es su relación con su exmarido y padre de su hija Chloe: “Estoy muy bien, excelente. La verdad que estoy pasando por un momento en donde me estoy dedicando mucho a mí, a Chloe y, obviamente, a mi pareja. Estamos súper bien y estoy tratando de conservar eso”.

“Era bueno que yo salga a hablar después de todo lo que pasó. Había muchas cosas que no se entendían y creo que hay cosas que siguen sin entenderse”, explicó la conductora a Intrusos sobre el momento en que salió a hablar sobre el escándalo.

“Cuando salieron a la luz las imágenes me descompuse. Medio que uno pasa por todos los estados, de angustia y después decís ‘ay, no pasa nada’. Fue una sorpresa porque por más que uno sospeche o se entere cosas, uno siempre dice ‘no, no puede ser, es imposible’. Pero hay una realidad, por algo me fui de mi casa y por algo tomé la decisión de que eran momentos de que tomemos caminos separados”, comentó Jesica Cirio.

“Estaba con psicólogo y psiquiatra desde el primer momento. Tenía ataques de llanto, o momentos en los que no podía dormir. Cosas que no eran habituales en mí”, agregó la famosa.

Al ser consultada sobre la relación que mantiene con su ex por la hija que tienen en común, Jesica Cirio respondió: ”Hoy no tengo relación con él”.

“A mí se me desmoronó el mundo abajo de un día para el otro. Me cambió todo. Tratar de entender demasiado en muy poco tiempo”, añadió la conductora y modelo.