¿Dijo todo? Sofía Clerici habló sobre su polémica con Martín Insaurralde

A fines de septiembre del año pasado, los portales de noticias se despertaron con una gran primicia. Martín Insaurralde, ex Jefe de Gabinete en la Provincia de Buenos Aires, fue captado en un yate en Marbella con Sofía Clerici.

Ambos estaban en un yate con la bandera de Portugal y con un vino espumante. Gentileza: Clarín.

“Se me vino todo abajo de un día para el otro (...) Cuando me enteré lo que pasaba, me descompuse y una pasa por todos los estados. Fue una sorpresa porque por más que sospeche o se entere cosas una dice ‘no puede ser’, pero también por algo me fui de mi casa”, destacó Jesica Cirio, exesposa del político, sobre el momento en que se enteró sobre la polémica.

Tras lo sucedido, Martín Insaurralde debió renunciar como Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y Sofía Clerici fue el foco de críticas en las redes. Por tanto, el silencio fue su único método de defensa.

Sofía Clerici con Martín Insaurralde. (Foto: captura de pantalla)

Sin embargo, a casi un año de lo sucedido, la modelo decidió romper el silencio y hablar sobre el “Yate Gate”.

Qué dijo Sofía Clerici sobre el “Yate Gate”

La postura de la modelo fue revelada en sus redes sociales, a través de una dinámica de pregunta-respuesta. En la misma, uno de sus seguidores expresó que las personas solo conocían un fragmento de la historia.

Sofía Clerici rompió el silencio sobre el Yategate en las redes

“Sabemos una parte de la historia, que Martín te fue a buscar a Marbella antes del lío, sin tu ok”, le comentó un usuario a Sofía Clerici en referencia al caso.

Ante el comentario de su seguidor, Clerici le confirmó la información al destacar que no se encontraba en buenos términos con el miembro de Unión por la Patria. Por ende, cuando ella se dispuso a disfrutar de su cumpleaños en Marbella, Martín Insaurralde llegó de sorpresa y tuvieron que verse.

Nuevas fotos de Sofía Clérici y Martín Insaurralde. Gentileza Instagram.

“Sí, es verdad, estábamos no tan bien en ese momento, yo decido irme por mi cumple a Marbella a ver a mi hermana (...) Él me mandaba bastantes mensajes (que yo ignoraba) y un día se apareció de la NADA (sin mi consentimiento) y lo tuve que ver... (yo le había dicho que no viaje)”, confesó la modelo sobre su encuentro con el político en Marbella.

Cuándo hablará Sofía Clerici sobre su relación con Martín Insaurralde

Desde este mismo ámbito, otro usuario le consultó sobre cuándo hablaría sobre su vínculo con el político. Allí, aseveró que lo diría todo en algún momento.

“Sí, seguro algún día”, sentenció la modelo.