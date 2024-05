Sofía Clerici recibió una picante pregunta en Instagram y su respuesta fue contundente: “No me operaría jamás…”

Sofía Clerici es una de las personas más mediáticas y mencionadas en Argentina. Saltó a la fama con el escándalo del Yategate. Allí recorrió Marbella en un yate de lujo junto al político Martín Insaurralde. El hecho provocó que en pocos minutos la modelo se transformara en tendencia.

En Instagram tiene millones de seguidores y allí comparte fotos muy jugadas siempre al borde la censura. Es creadora de contenido para adultos y tiene su propia marca de lencería. No le tema a la cesura y siempre desafía los límites.

De estilo atrevido y jugado, impone su estilo en cada una de las publicaciones que comparte en Instagram, en donde su piel es la protagonista. Tiene un estilo extravagante y osado. En esta ocasión, llamó la atención de todos compartiendo una consulta que le realizó una seguidora.

En Instagram, una fan le envió un mensaje en donde le consultaba por una parte de su cuerpo. La seguidora no dudó en realizarle una picante pregunta: “Hola Sofi. ¿Te pondrías más cola?”. La respuesta de Clerici no se hizo esperar y salió rápidamente a responderle y despejar dudas.

Sofía Clerici dejó bien en claro en su respuesta que jamás se operó esa parte de su cuerpo y que es 100% natural: “Primero: nunca me puse nada en mi cola. Segundo: No me la operaría jamás (ni por más chata que haya nacido). No me gusta estéticamente como queda y al tocarla me han contado que no es agradable”

“Estoy media cansada que me pregunten si mi cola es operada. Algunas tuvimos suerte de salir bendecidas” respondió Sofía Clerici a su seguidora en Instagram.

Sofía Clerici tuvo un ida y vuelta con una seguidora en Instagram que sorprendió a todos.

La mediática nunca pasa desapercibida. Sus gustos extravagantes llaman la atención de todos y día a día conquista más seguidores en su Instagram. En esta ocasión, tuvo un divertido y picante ida y vuelta con una seguidora por una pregunta muy particular.

Sofía Clerici cruzó a una seguidora que le preguntó si su cola estaba operada. Con un poco de disgusto, la mediática aclaró que jamás se realizó ese tipo de operación y que su cola es 100% natural.