Fernando Carbajal analizó la victoria de Insfrán, el silencio de la Corte Suprema y el “efecto Milei”

Tras las elecciones desarrolladas en Formosa el domingo 25, en donde el oficialismo consiguió una amplia victoria, el principal opositor a Gildo Insfrán, Fernando Carbajal, analizó los resultados. De este modo, apuntó principalmente al “miedo” como elemento de presión social que utilizaría el gobierno.

Durante la madrugada del lunes 26, el Tribunal Electoral Permanente oficializó los datos. El mandatario peronista había arrasado en la provincia con el 69,92% de los votos, junto a su compañero de fórmula Eber Wilson Solís.

Carbajal resultó segundo, en representación del Frente Amplio Formoseño. En diálogo con VíaPaís, expresó su visión acerca de los resultados, el desempeño de los otros candidatos y el silencio de la Corte Suprema luego de que se presentaran tres impugnaciones contra la octava candidatura de Insfrán.

“Insfrán usa el miedo como elemento de presión sobre los ciudadanos”, aseguró Carbajal

Con casi el 70% de los votos a su favor, el actual mandatario se aseguró -por lo menos- una gobernación más en la cabeza del Ejecutivo local, y logrará así superar 30 años en este puesto. Frente a ello, el radical enumeró los motivos de esta cómoda victoria del oficialismo:

Ley de Lemas : calificó a este sistema electoral como “tramposo” y que ha sido “deformado”.

El enorme aparato estatal .

La dádiva y la prebenda .

El miedo como elemento de presión sobre los ciudadanos.

Se detuvo en este último punto, opinando que es una de las principales razones de su derrota. Si bien reconoció que “la oposición ha tenido errores” que promovieron este resultado, comentó que aquel temor que se impone sobre los formoseños, a su vez, es fruto de la reelección indefinida.

Ahora bien, también nombró al Máximo Tribunal como partícipe de dicho desenlace: “Este rechazo silencioso de la Corte, lo que hizo fue envalentonar a Gildo Insfrán y justificar el miedo que muchos ciudadanos tienen, porque lo empoderó al gobernador diciendo ‘bueno, hasta la Corte es susceptible a la presión de Insfrán’”.

El silencio de la Corte ante las impugnaciones contra Insfrán

Carbajal fue el primer funcionario de Juntos por el Cambio en presentar una impugnación este año contra el actual gobernador. Explicó que la interpretación que se le ha dado a la Constitución de Formosa viola el artículo 5 de la Constitución Nacional.

A su vez, y en base a lo que expresó, también atentaría contra el Orden Interamericano de Derechos Humanos, debido a que este sostiene que los regímenes con reelección indefinida violan a los derechos humanos de los ciudadanos.

De hecho, no hay que pasar por alto que dos casos similares se abrieron paso este 2023 por irregularidades en las candidaturas del oficialismo: San Juan y Tucumán. Por ejemplo, para la primera provincia nombrada, la Corte Suprema impidió que Sergio Uñac vuelva a presentarse para el Poder Ejecutivo.

La impugnación que Fernando Carbajal había presentado en mayo contra Gildo Insfrán. Foto: Déborah de Urieta

Por este motivo, el diputado solicitó que se anule la candidatura de Insfrán y, a su vez, planteó una acción meramente declarativa para que el Máximo Tribunal suspenda las elecciones que se desarrollarán en dos semanas.

Aún así, la Corte no se pronunció al respecto y lo tildó de una “maniobra caprichosa”. Entonces, indicó: “Hizo lo peor que podía hacer, que fue no decirnos nada. Podría haber rechazado el pedido, decirnos que estábamos equivocados, pero eligió mirar para otro lado”.

Y aunque ya no se pueden suspender las elecciones -claro está-, opinó que los jueces van a darle una respuesta tarde o temprano. “Tengo mi convicción íntima que, cuando la Corte se pronuncie, va a decir lo mismo que dijo en los otros casos (por San Juan y Tucumán), es decir, que Gildo no puede ser reelecto porque ya a esta altura es una obviedad”.

El ‘efecto Milei’ tampoco llegó a Formosa, pero su candidato “favoreció al gobierno”

El tercer lugar lo ocupó Francisco Paoltroni, por el partido Libertad Trabajo y Progreso (LPT), llevándose 9,49% de los votos y quedando por encima -por más de nueve puntos- del Partido Obrero.

Si bien en medio del conteo parecía superar a Carbajal, finalmente quedó debajo de este. Un dato no menor es que era la primera vez que el candidato libertario se postulaba como gobernador.

En este sentido, el radical señaló que, si bien “dio una buena elección, no constituyó el fenómeno que él pensó que iba a ser”. Se refirió al famoso ‘Efecto Milei’, del que tanto se ha hablado, pero que pocos resultados dio hasta el momento en el interior del país.

Desde el Frente Amplio Formoseño le ofrecieron candidatearse como vicegobernador, pero rechazó la oferta: “Incluso, en los últimos tramos de su campaña se dedicó más a atacar a otros sectores de la oposición, como a mí en particular. Me impugnó judicialmente con argumentos absolutamente falsos para no ser candidato”.

Fernando Carbajal aseguró que "los resultados electorales le sorprendieron". Foto: Diario Ahora Litoral

Mientras el Tribunal Electoral fallaba a favor de la re-reelección indefinida de Insfrán, también le dio el visto bueno a la fórmula de Carbajal y María Fernanda Insfrán cuando Paoltroni presentó este recurso.

“Creo que ahí quedó demostrado que, en realidad, esta lista fue una estrategia del gobernador con el famoso ‘divide y reinarás’, y logró dividir la oposición para hacer aparecer este personaje como una opción opositora, cuando en realidad objetivamente favoreció al gobierno”, añadió.