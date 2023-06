La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomó la decisión de que Sergio Uñac no podrá ser candidato a gobernador en San Juan. La determinación contó con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. El que no emitió su voto fue Ricardo Lorenzetti.

Con la votación de los ministros, el Máximo Tribunal tomó la decisión de inhabilitar a Sergio Uñac para ser candidato a gobernador de la provincia de San Juan, de cara a las Elecciones 2023. Además, la Corte Suprema decretó un amplio criterio sobre la prohibición de reelecciones.

Elecciones 2023 en San Juan: Sergio Uñac no podrá ser candidato a gobernador en la provincia

Desde el Máximo Tribunal indicaron que la Constitución Nacional impide las reelecciones por una pauta republicana, por lo que esto se puede aplicar en varios casos, incluyendo gobernadores e intendentes. Esto se aplica aunque no haya una prohibición escrita en las constituciones provinciales.

Cómo fue la votación para decidir que Sergio Uñac no sea candidato a gobernador en San Juan

En la votación hubo mayoría en la parte dispositiva pero no en los fundamentos. Rosatti y Maqueda votaron en conjunto y concurrencia de Rosenkrantz, mientras que Lorenzetti no votó porque no había intervenido en las medidas previas del caso.

Elecciones 2023 en San Juan: Sergio Uñac no podrá ser candidato a gobernador en la provincia Foto: Diario de Cuyo

De esta forma hubo coincidencia de los cuatro ministros en la prohibición de reelecciones, aunque puede existir una diferencia en cuanto a la extensión de la inhabilitación. En cuanto al fallo sobre Santiago del Estero, se sostuvo el criterio estricto en tema de reelecciones y en Río Negro, la resolución sostuvo la prohibición de que el gobernador pueda ser vice y luego otra vez gobernador.

En tanto en San Juan, aunque no hay una prohibición en la constitución provincial, está prohibida en la Constitución Nacional. De esta forma el actual gobernador de la provincia, Sergio Uñac, no podrá ser candidato a mandatario de la provincia en las próximas elecciones.