La incómoda pregunta que le hicieron a Patricia Bullrich en torno a las re reelecciones de los políticos formoseños

Durante su viaje por Formosa de cara a las PASO, la precandidata a presidente, Patricia Bullrich, dio una conferencia de prensa. En la misma, un periodista local le hizo una incómoda pregunta en torno a las reelecciones indefinidas de los políticos locales.

Cabe recordar que este 2023, la oposición presentó tres recursos de impugnación contra Gildo Insfrán, gobernador peronista de la provincia, debido a que ostenta el poder hace más de 30 años. De hecho, ganó por octava vez las elecciones como mandatario hace un mes atrás.

En este sentido, el reportero Jorge Pesqueira le consultó acerca de sus aliados: Ricardo Buryaile, diputado nacional, y el senador Luis Naidenoff, que ocupa la banca desde 2005 con intervalos de por medio. Ambos funcionarios, que se encontraban junto a Bullrich, se postularon nuevamente en cargos legislativos.

La respuesta de Patricia Bullrich al periodista de Formosa

Buryaile intentó contestarle, pero la líder de Juntos por el Cambio prefirió hablar: “La mayoría de las provincias argentinas tienden a tener dos reelecciones, eso es lo que hace que haya posibilidad de alternancia en el poder y eso es muy bueno para la República”.

“En el caso del Congreso de la Nación, no había este mismo límite que sí se puso para la presidencia de la Nación; se puede dejar un mandato y volver”, explicó. El reportero entonces la interrumpió consultándole nuevamente por los políticos a su lado.

Entonces, Bullrich añadió: “En el caso de Ricardo (Buryaile), él no fue constante. Tuvo momentos en los que no fue diputado de la Nación. También fue ministro y tuvo otra experiencia muy importante”.

Por su parte, habló de Naidenoff. “Yo especialmente se lo pedí porque creo que el Parlamento necesita experiencia. Para mí era muy importante que él fuese nuestro candidato y que pudiésemos contar con esas espadas tan importantes que se necesitan en el Senado”, defendió.

“¿Gildo Insfrán no, pero ellos sí?”, cuestionaron los argumentos de Bullrich

El periodista entonces compartió desde Twitter el video mostrando tanto la pregunta como la respuesta que obtiene de la funcionaria, y dio a entender que la precandidata se contradijo a sí misma. “¿Insfrán sí, pero ellos no?”, cuestionó.

“Desde la cara de odio que puso el Senador, Luis Naidenoff, hasta la sonrisa del Diputado Nacional, Ricardo Buryaile, así se vivió la respuesta de Patricia Bullrich ante mi pregunta sobre las reelecciones de los políticos formoseños”, redactó.

Una usuaria entonces insistió en lo que planteó la política: se tratan de cargos legislativos, no ejecutivos (donde sí hay límites), por lo tanto eran casos distintos. Aún así, Pesqueira se defendió: “Que los cargos legislativos no tengan límites no significa que puedan hacer lo mismo que Gildo Insfrán (ya que tampoco tiene límites según la Constitución Provincial)”.

Por qué Juntos por el Cambio impugnó la candidatura de Insfrán

La concejala de Juntos por el Cambio, Gabriela Neme, fue la segunda en presentar el recurso de impugnación -junto al diputado Enrique Ramírez y un equipo de abogados constitucionalistas- ante el Máximo Tribunal de Justicia, pidiendo que se garantice el sistema republicano en la provincia.

“Claramente la reelección indefinida de Insfrán violenta el orden republicano, los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional, el pacto de San José de Costa Rica, y lo establecido por la propia Corte Interamericana de Derechos humanos” debido a la falta de alternancia en el poder, según dijo.

La impgunación presentada por Fernando Carbajal. Foto: Déborah de Urieta

No obstante, originalmente fue el diputado radical Fernando Carbajal quien apuntó contra Insfrán por ostentar el poder local hace 28 años. Es decir, este 2023 fue por su octavo mandato, habiendo sumado a parte dos períodos como vicegobernador.

Según indicó el candidato a VíaPaís, había pedido como medida cautelar que se suspendan las votaciones que, de igual manera, se realizaron el pasado domingo 25 de junio. La Corte Suprema de Justicia aún no se pronunció al respecto.

Ambos funcionarios opositores al régimen peronista pidieron que, de paso, se revise la Constitución Provincial. En tanto, no hay que pasar por alto que las impugnaciones presentadas en Formosa se dan frente a una Corte que ya inhabilitó las re reelecciones de Sergio Uñac en San Juan y Juan Manzur en Tucumán.