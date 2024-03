Un hombre asesinó a su hijo de 8 años e intentó suicidarse: antes grabó un video pidiendo disculpas

Un macabro hecho conmociona a Ibarreta, una localidad formoseña, en donde un hombre tomó la fatal decisión de asesinar a su hijo para luego intentar suicidarse. Antes de cometer el crimen grabó un video “explicando los motivos” y para pedir disculpas.

Sucedió esta madrugada, cuando un hombre asesinó a cuchilladas a su hijo de 8 años. Antes de eso, grabó un video, se lo mandó a la madre del niño e intentó suicidarse de un escopetazo en la calle sin éxito, ya que se encuentra internado con graves lesiones en su rostro.

Zamir, asesinado por su padre. Foto: Twitter

Zamir, que tenía 8 años y una discapacidad motriz, fue hallado sin vida en la casa. Las heridas que le provocaron la muerte fueron hechas con un arma blanca.

En tanto, el asesino fue encontrado con vida en la calle tras dispararse en el rostro con una escopeta. Permanece internado con graves heridas.

El perturbador video del asesino

Antes de cometer el crimen, el padre del niño se grabó mientras iba manejando su auto. En poco más de un minuto contaba que tomó la decisión porque Zamir nunca iba a tener “una vida normal”. Además adelantaba que también terminaría con su propia vida.

También pedía disculpas a quienes se sientan dañados. “Soy joven todavía, pero ya no voy a seguir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente. Solo que me entierren y nada más”, aseguraba.

“Esta es la mejor alternativa, sino mucho sufrimiento, tantos años. Zamir nunca va a tener una vida normal”, señalaba.

En tanto, según trascendidos, habría cometido el crimen para vengarse de su esposa debido a una supuesta infidelidad de la mujer. Este tipo de crímenes se catalogan como “femicidios vinculantes” y decenas de niños suelen ser víctimas de estos.