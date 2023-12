Majo Martino reveló que tuvo cáncer de mama y contó cómo fue el tratamiento: “Estaba angustiada y asustada”

Majo Martino es una de las famosas que supo armar su carrera en los medios de comunicación a lo largo de los años. Actualmente se encuentra como panelista de Mañanísima el programa que conduce Carmen Barbieri en El Trece.

Esta vez fue la periodista quien decidió abrir su corazón en el ciclo televisivo y contar el difícil momento de salud que vivió hace un año. La famosa reveló que le diagnosticaron cáncer de mama y cómo enfrentó la enfermedad y el duro tratamiento.

Majo Martino rompió en llanto al revelar que tuvo cáncer

“Hace un año, estaba tranquila en mi casa hablando por teléfono con mi novio de ese momento. Sin querer me toqué la mama y sentí una bolita chiquitita. A las mujeres nos salen nódulos y quistes. Llamé a mi ginecóloga, yo ya me había hecho una mamografía y no había salido nada raro”.

Luego relató cómo fue el momento en qué debió hacerse estudios: “Me hice una ecografía. La ginecóloga me dijo: ‘No es nada para alarmarse, pero hacemos una biopsia’. Me estaba preparando para hacer teatro en Carlos Paz con mi novio. Justo antes de viajar a Córdoba, me hice todos los estudios”.

“El 31 de diciembre estábamos en Carlos Paz, ya habíamos debutado y nos esperaba la temporada por delante. Recibo por mail el diagnóstico y era cáncer de mama. No sabés el miedo que tenía, recién arrancaba la temporada. Yo estaba con mi familia, con la de Locho, y una bomba en la mano”, contó entre lágrimas la periodista.

Más allá de estar en plena temporada en Carlos Paz, la famosa volvió a Buenos Aires para operarse y en la obra de teatro la reemplazó Nara Ferragut. “En ese momento no quería contar nada porque estaba muy angustiada. Estaba triste y asustada, quería poner la energía en mí. Yo quería atravesarlo, resolverlo”, agregó la famosa.

Por último, agregó: “Estaba muy triste, angustiada y asustada, fue un verano en el que pasé una película de terror. Si lo agarrás a tiempo hay muchas chances de curarse”.