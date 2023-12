La angustia de Emilia Mernes: el mal momento que vivió y opacó su alegría por los 10 shows agotados

Emilia Mernes logró alcanzar un impresionante récord con sus 10 shows completamente sold out en el Movistar Arena. La cantante oriunda de Nogoyá vendió 100.000 entradas en menos de 11 horas, por lo que tiene motivos más que suficientes para festejar. Sin embargo, una triste noticia opacó su felicidad.

En su paso por el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Urbana Play, Emilia Mernes se sinceró respecto al duro momento que le tocó vivir en medio de un día tan especial. “Ayer tuve un día increíble, o sea fue un día histórico lo que pasó”, reconoció acerca de estos 10 shows agotados en el Movistar Arena.

Sin embargo, confesó: “Mi felicidad no estaba completa”. A continuación reveló el triste motivo por el cual no pudo disfrutar a pleno. “Mi perrita se enfermó y la tuve que internar, y yo no estaba completa por más que todo el mundo…”, dijo con la voz quebrada, dejando su frase por la mitad.

Haciendo un gran esfuerzo por no llorar, continuó: “La pasé re mal, no es todo lo laboral y que te vaya increíble, que yo lo valoro muchísimo y agradezco toda mi vida porque trabajé mucho por esto, me rompí demasiado el lomo. Pero no me sentía completa porque había una parte de mi que me faltaba, que era mi compañera”.

La angustia de Emilia Mernes por su perrita

Sin poder ocultar su angustia, la cantante habló sobre la salud de su mascota y la mezcla de emociones que vivió en medio de los anuncios de sus shows. “Hoy ya está mejor, para que no se preocupen, se intoxicó mal, pero mal”, explicó.

Emilia Mernes Foto: Web

Aunque aseguró que ya se encuentra mejor. “Hoy le dan el alta, pero anoche no me podía dormir, primero que tenía la adrenalina de estar vendiendo esos shows increíbles pero a su vez no tenía a mi compañera en casa, entonces era como un vacío pero alegría, una mezcla de sentimientos”, sostuvo.