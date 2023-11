Actualmente, Emilia Mernes es una de las cantantes argentinas más exitosas a nivel mundial. Con hits como “Cuatro Veinte”, “Como si no importara”, junto a Duki, y su polémico sencillo “GTA.mp3″, la artista oriunda de Nogoyá acumula millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

Sin embargo, Emilia Mernes no comenzó en solitario sino que fue parte el grupo de cumbia Rombai. En 2016, se sumó como cantante luego de que Fer Vázquez (líder de la banda) viera un cover suyo en internet y la llamara para un casting.

Según ella misma recordó, la audición le fue tan bien que ese mismo día le dijeron que había quedado contratada para ser la nueva integrante de la agrupación. Sin embargo, le pusieron una extraña condición que debía cumplir.

Tal como contó la propia artista, si su objetivo era convertirse en la cantante de Rombai tras la renuncia de Camila Rajchman, quien hasta ese momento había estado al frente de la banda, debía tomar una decisión.

“Subí un cover a Instagram y me llamaron para hacer una prueba. Quedé con la condición de que me tenía que teñir de rubia, porque era la rubia de Rombai”, confesó en diálogo con Roberto Mtz durante una entrevista.

Emilia Mernes reveló la extraña condición que le pusieron para ser la cantante de Rombai Foto: Web

Además de esta insólita revelación, también habló sobre cómo fue su relación con el otro integrante de la banda, con quien se puso de novia.

Emilia Mernes recordó su romance con Fer Vázquez, cantante de Rombai

En esta charla, Emilia Mernes reveló que su romance con su colega no terminó en los mejores términos. “Me puse de novia con el cantante. Comer donde se cag... no es lo más recomendado del mundo, no estuvo bueno”, soltó.

Emilia Mernes reveló la insólita condición que le pusieron para formar parte de Rombai

Luego, arremetió que la decisión no fue de ella y los señaló sin vueltas: “Me sacaron de la banda”. Por último, contó cómo fue que se convirtió en solista. “Cuando junté algo de plata empecé a trabajar en mi música”, dijo respecto a su carrera que continúa en ascenso.