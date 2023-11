La obsesión de Emilia Mernes con los brillitos en los ojos y su insólita confesión: “Me los pongo con…”

Emilia Mernes es una de las artistas argentinas más exitosas a nivel mundial. La cantante oriunda de Nogoyá conquistó al público con su talento para la música. Recientemente, lanzó su segundo álbum de estudio titulado .mp3 que está fuertemente inspirado en la música y la moda de los 2000s.

Como adelanto, Emilia lanzó varios sencillos que forman parte de este disco. Entre ellos “Jagger.mp3″, que se convirtió en uno de sus más grandes hits, “No_se_ve.mp3″ junto a Ludmilla y “GTA.mp3″ que causó una gran controversia.

Pero, además de ser una de las referentes del género urbano argentino, la artista logró transformarse en un verdadero icono de la moda con su estilo tan personal. Principalmente marcó tendencia gracias a los famosos brillitos en los ojos que se convirtieron en su marca registrada.

Emilia Mernes Foto: Instagram

Emilia Mernes reveló un secreto acerca de sus brillitos

La cantante argentina estuvo en España y visitó diferentes programas. Entre ellos, La Resistencia, donde enfrentó las picantes preguntas de David Broncano.

Además, pasó por el podcast de La Pija y La Quinqui, dos figuras virales de las redes sociales como TikTok. Allí Emilia habló de todo, incluso de su obsesión por los brillitos y reveló un sorprendente secreto que nadie esperaba.

“Ahora son estrellas porque es la era .mp3″, señaló quitándose los lentes para que los conductores puedan apreciar su makeup. Luego, confesó que siempre los usa fuera de su casa. “Si tengo que salir a un evento público sí o sí por más que me de pereza”, aseguró.

“A una Bresh una vez fui sin brillos y dije ‘que no me saquen fotos’”, confesó. Pero eso no fue lo único llamativo. A continuación hizo una confesión que enloqueció al público. “Por ahí si me sacan una foto despúes me los pongo con Photoshop”, soltó.

Por último señaló que tiene “un máster en Photoshop para los brillos” y que esta llamativa técnica se la enseñó una fan.