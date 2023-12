Gran Hermano 2024: Rosina le chupó los pies a Sabrina y despertó todo tipo de reacciones en las redes

Como era de esperarse, esta edición de Gran Hermano Argentina está siendo un éxito. Al igual que la última temporada de la que resultó ganador Marcos Ginnochio, Telefe supo darle en el clavo con el casting y mantener a los televidentes pegados a la pantalla con todo lo que ocurre en la casa más famosa del país.

Algunas de las participantes que más contenido dan tanto en las redes como en el programa en sí son Sabrina Cortéz y la uruguaya Rosina Beltrán. Horas atrás, se viralizó un video en el que se la ve a Rosina en una extraña posición en el sillón del living mientras le hablaba a su compañera. Pero lo que más llamó la atención es que comenzó a chuparle los pies en medio de su conversación.

Sabrina se posicionó como una de las jugadoras fuertes dentro de la casa.

Sin dudas, el encierro tiene las hormonas de los participantes cada vez más revolucionadas y, teniendo en cuenta que muchos están en pareja, todavía no pasó nada subido de tono. Lo único que se vio fue un beso entre Rosina y Joel, pero parece que la uruguaya quiere ir por más.

Joel y Rosina se conocen desde antes de Gran Hermano.

El video en el que Rosina le chupa los pies a Sabrina

La entrenadora, sin muchos preámbulos, comenzó a hacerle masajes y darle cariño a los pies de la contadora mendocina. Alrededor, miraban atentos Zoe, Nico, Lucía y Emmanuel, que quedaron incrédulos ante el accionar de Rosina. “¿No te da asco?”, preguntó Sabrina, quien anticipó la intención de su compañera.

El momento en el que Rosina le chupó los pies a Sabrina. Foto: Captura

“¿Los tenés limpios o no?”, consultó antes Beltrán quien recibió una respuesta afirmativa de Cortéz. “No tenés olor a pata. ¿Por qué me daría asco? Es como besarte la mano”, sostuvo Rosina. Por su parte, Emma no se quedó callado: “Ay, no sé, porque sudora más”, dijo sobre los pies de Sabrina.

“Claro, va por el piso… ¡ay, qué impresión!”, dijo Zoe con su noto inocente. Nico también participó de la charla y alentó a Rosina: “¡Dale, mordé!”. La uruguaya, con poca timidez, le mordió el pie y le dio un beso en la planta. “No sé si chuparle el pie, porque es demasiado. Animarme me animo”, dijo Rosina. “Dale, chupá”, sostuvo Sabrina dándole el visto bueno y agregó: “Mirá si me calienta”.