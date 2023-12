Isabel de Gran Hermano 2024 apuntó contra Furia con una catarata de insultos: “Es una...”

Isabel De Negri es una de las 20 participantes de Gran Hermano 2024, ella se autodenominó la mamá de la casa. No solo porque con 65 años es la más grande, sino porque también se encarga de cocinar, poner orden y retar a sus compañeros.

Por otro lado, Isabel se destaca en la casa por su personalidad y por sus peleas con Juliana “Furia”. Entre ellas no se llevan bien y en más de una oportunidad protagonizaron el pico de los conflictos dentro de la casa más famosa.

Lisandro e Isabel de Gran Hermano 2024 Foto: Telefe

Al principio, la mayoría de los jugadores estaban convencidos de que la gente sacaría a “Furia” del juego, pero se equivocaron porque el público la banca y ya salió de dos placas. Como consecuencia, algunos se intentaron acercar a ella para arreglar las cosas, como Sabrina y Lisandro. “Furia” aclaró en el confesionario que les hablará, pero que sabe que son falsos y que no son de su grupo.

Los comentarios vulgares de Isabel contra “Furia” de Gran Hermano 2024

De todas maneras, Isabel está negada con Juliana y en una charla con Lisandro en el patio de la casa dijo de todo. Su compañero habló sobre la posibilidad de llevarse bien con “Furia” e Isabel respondió: “No, no. A ‘Furia’ no la podes entender, es una mentira”.

Luego continúo: “Sabrina fue a hablar porque no le gusta... ¡Pero chup*** la argolla! Como persona, es una mierda, por eso está sola”. A lo que Lisandro le alertó que Juliana es muy buena jugadora e Isabel respondió: “Si todos los demás le quieren chupar la argolla, que se la chupen. Si yo me tengo que ir por no hablarle, me iré”.

Isabel y Lisandro hablan sobre "Furia" de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Por último, Isabel exclamó: “¡No quiero que me la nombren más y no la nombro más! Que cada uno le chupe el culo como más le guste. Yo no se lo voy a chupar”. Y su compañero la tranquilizo y recalcó: “todo lo que estás diciendo ahora son comentarios agresivos, porque nadie le chupa el culo ni nada. Estamos charlando”.