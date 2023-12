El duro enfrentamiento entre “Furia” e Isabel de Gran Hermano 2024: “Te haces la...”

Gran Hermano 2024 comenzó hace tan solo 12 días y dentro de la casa ya hay grupos divididos, amigos y enemigos, amores y desamores, diversión y peleas. Los participantes se conocen y descubren del otro lado algo que les gusta y algo que no tanto. Entre ellas dos figuras que más se hicieron notar son Isabel y Furia.

Actualmente, 21 jugadores viven en la casa más famosa del país y algunos toman más protagonismo que otros frente a las cámaras. Hay dos mujeres que se cargaron en el hombre el entretenimiento. Por un lado, Juliana “Furia” que es extrovertida y grita mucho, y por el otro, Isabel que es la madre del reality y la que intenta poner orden.

Isabel De Negri en Gran Hermano 2024. Foto: Gran Hermano

La realidad es que ambas participantes reconocen no tener relación ni afinidad dentro de la casa. Furia e Isabel no pertenecen al mismo grupo y cada vez que se hablan es para problema. Teniendo en cuenta que ninguna está de acuerdo con el papel que representa la otra en Gran Hermano 2024.

Juliana "Furia", la participante de Gran Hermano 2024.

Luego de la gala de nominación, Florencia, Carla, Catalina, Agostina, Isabel y Juliana estaban en uno de los cuartos charlando. Lo cierto es que Isabel no pertenece a dicho grupo, pero se habla con la mayoría. Las chicas le dijeron que ella se intenta comprar al grupo de los chicos e Isabel respondió que ellos la adoptaron como madre.

Furia de Gran Hermano 2024

“Furia” interrumpió la conversación y dijo: “perdón, pero otra vez le están dando de comer a los gatos. Les están diciendo cosas que no hace falta”. Teniendo en cuenta que Juliana y otros integrantes de la casa la consideran “lleva y trae”.

Al final de la charla, “Furia” se dirigió a Isabel y le dijo: “si no hubieras llevado y traído información, yo no me hubiese peleado con Sabrina. Fuiste vos. Basta de hacerte la victima. Beso”. Terminó de hablar y salió de la habitación, mientras que la más grande la casa se quedó en silencio.

¿Cuándo se va otro participante de la casa de Gran Hermano 2024?

En la segunda semana de Gran Hermano 2024 se encuentran en placa, Juliana, Catalina, Carla, Agostina y Axel. Pero, debido a que el domingo es Noche Buena, la gala de eliminación se pospone para el día siguiente. Es decir, que el lunes 25 de diciembre otro participante dejará la casa más famosa.