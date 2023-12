Isabel de Gran Hermano 2024 y su fuerte confesión: ¿quién es la chica que le gusta dentro de la casa?

Isabel de Negri es una de las 21 participantes de Gran Hermano 2024, pero a diferencia de sus compañeras, es una de las que mayor protagonismo está tomando para la audiencia del programa en estas dos primeras semanas. Lo cual podría ser tanto bueno como malo para la competencia.

A pesar de que se autodenominó como la madre de la casa porque suele encargarse de la comida y del orden de toda la casa, muchos de sus compañeros entraron al confesionario y la nominaron, considerando que “lleva y trae” información entre los jugadores. A pesar de esto, Isabel zafó de la placa de nominados.

Isabel De Negri en Gran Hermano 2024. Foto: Gran Hermano

En contraposición suele charlar con la mayoría de sus compañeros y para el afuera se notó un acercamiento, mayor a la amistad, entre Isabel y Lisandro. Pero, la audiencia, recibió más información y está vez por parte de la protagonista que confesó quién le gusta dentro de Gran Hermano 2024.

Lisandro e Isabel de Gran Hermano 2024 Foto: Telefe

Durante una conversación en la cocina entre Isabel, Rosina y Agostina. La uruguaya preguntó: “¿Isa, vos estarías con una chica?” y la respuesta fue: “sí porque hay alguien que me gusta”. Las compañeras comenzaron a insistir para que diga quién es esa persona y arriesgaron varios nombres.

Isabel sentenció: “nunca estuve con una mujer, pero siempre tuve esa fantasía” y Agostina confesó que ella también. Luego, Isabel confesó que la persona que le gusta es Agostina y dijo: “hasta me caliento y hace mucho no me pasaba”. La reacción de la mujer policía fue correr y decir que le daba vergüenza.

Los participantes que se encontraban cerca de la charla se sorprendieron e Isabel pidió que no cuentan nada al resto de los jugadores de la casa.

¿Quienes son los nominados de la segunda semana de Gran Hermano 2024?

La segunda semana de Gran Hermano 2024 ya tiene la placa de nominados, y como “Big Brother” sentenció que hubo complot en dos ocasiones, varios votos fueron anulados. Por lo cual, están nominados: Catalina, Axel, Carla y Juliana. De todas maneras, este jueves, el líder, Martín Ku tendrá que salvar a uno y enviar a otro a placa.