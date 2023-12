La insólita confesión de Isabel de Gran Hermano 2024: ¿le robó el novio a la hija?

Isabel De Negri es una de las participantes de Gran Hermano 2024 que más llamó la atención para la audiencia, no solo por su personalidad extrovertida, sino que también por su edad y su historia de mi vida. Con el paso de los días, la jugadora comparte parte de su vida y sus experiencias con sus compañeros y con los espectadores de la casa más famosa.

Isabel se adueñó de la casa y tomó el mando de la cocina junto a su compañero, Lisandro. Esto llevó a una comparación con la edición pasada de Gran Hermano y los participantes, Romina y Alfa. Además, también fueron los encargados de realizar la compra semanal y administrar los productos para todos.

Además, sus declaraciones dentro de la casa toman repercusión en la audiencia y se vuelven viral en las redes sociales. En esta oportunidad, Isabel estaba hablando con sus compañeros en el patio y contó una historia de ella con su hija que causó indignación en la gente.

La participante dijo: “hace muchos años en La Plata había un ‘flaco’ que trabajaba en un negocio, y mi hija me dijo que le gustaba, pero nunca le hizo caso a ella”. Luego agregó: “cuando fui yo, me ‘tiro los galgos’ y a mí me gustó mucho, y tuvimos una relación media larga”.

El clip se volvió viral y las personas comenzaron a opinar en contra de Isabel. Algunos de los comentarios más repetitivos fueron: “una desubicada”, “pobre la hija”, “hay personas que no aceptan su edad, no podes competir con tu hija”.

Además, la gente comenzó a pedir por su salida de la casa de Gran Hermano 2024 y también la señalaron de hipócrita, teniendo en cuenta que llama mala a su compañera, Juliana, y ella hizo cosas como estas.

¿Cuándo es la próxima gala de eliminación de Gran Hermano 2024?

Este miércoles 20 de diciembre es la segunda gala de nominación en Gran Hermano 2024 y hasta el momento, la gala de eliminación se pasaría para el lunes 25 de diciembre, ya que el domingo es noche buena.