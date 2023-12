¿Hay celulares en la casa? el misterioso posteo en Instagram de Isabel Denegri de Gran Hermano 2024 que encendió las alarmas.

Isabel Denegri, una de las participantes de la nueva edición de Gran Hermano, sorprende por muchos motivos a los televidentes por su personalidad arrolladora, su estilo de vida y mucho más, pero en las últimas horas dejó a los internautas en off side luego de que se conociera un posteo reciente en su cuenta de Instagram, tan reciente que tiene un día de antigüedad.

La mujer de 65 años modificó el nombre de su cuenta a isabeldenegri_granhermano, un detalle por demás llamativo dado que los participantes del reality más famoso de la TV argentina no ingresan a la casa con teléfonos. Por otro lado, Isabel Denegri compartió un video de un momento de disfrute, especialmente en la playa, de sus días previos a entrar a la casa.

Isabel De Negri en Gran Hermano 2024. Foto: Gran Hermano

“Un poco de playa ❤️ fotito para mis seguidores ,espero que me banquen en @granhermanoar”, escribió la mujer debajo del video. Para darle mayor circulación a su contenido reciente, la sugar mommy de la casa más famosa del país incluyó los hashtags #gh #argentina #chile #uruguay #messi #latino #milei #telefe #tv #radio #lluvia #verano.

Las microbikinis de Isabel Denegri, la participante del nuevo Gran Hermano, en su cuenta de Instagram. Foto: desconocido

Lo más probable es que el posteo lo realizará alguien más a su nombre y que simplemente lo publicaran hablando como si fuera ella, pero al ser tan llamativo el mensaje despertó las alarmas.

Este es el misterioso posteo en Instagram de Isabel Denegri de Gran Hermano 2024 que encendió las alarmas. Foto: Instagram

ISABEL, INCÓMODA EN LA CASA DE GRAN HERMANO

Si bien este miércoles se realizó la primera gala de nominación, previo a ello, la sommelier e instructora de taekwondo expresó su incomodidad en el reality: “Hay gente que más allá de que no hagan una mierda, eso me molesta, hay gente que es aburrida, no tiene diálogo. No es picante, o sea, es tibio”, criticó.

Isabel de Negri en Gran Hermano 2023 (Foto: Prensa Telefe) Foto: ADRIAN DIAZ BERNINI

En ese momento, Rosina la frenó y le aclaró que los participantes son “todos diferentes”. Y De Negri acotó rápidamente: “No, mi amor. Pero tibio tampoco. Tibio y no hacés nada, para mí... es mi pensar. Ustedes me preguntaron cómo pensaba yo. Capaz me nominan todos a mí por vieja chota”.