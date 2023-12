Juliana “Furia” Scaglione es una de las participantes más relevantes de la casa de Gran Hermano 2024. A medida que transcurren los días, su presencia toma cada vez más protagonista. El público está dividido, hay quienes la aman y por el otro lado quienes critican su actitud y reacciones con otros participantes de la casa. Sin lugar a dudas, Furia da que hablar y es uno de los personajes más importantes dentro del programa.

La impactante colección de microbikinis de Furia de Gran Hermano

Durante su estadía ya ha tenido cruces fuertes con varios jugadores de Gran Hermano 2024. Fue a placa y el público decidió salvarla. Furia despliega toda su inteligencia y táctica para llegar a la final del importante programa.

En sus redes sociales, en donde día a día crece su número de seguidores, podemos observar que la participante de Gran Hermano 2024 es fanática de los trajes de baño deportivos y las mallas enterizas.

Furia lució su trabajada figura posando con una espectacular malla enteriza en color amarillo con inscripciones en letras grandes. Un look muy fitness y deportivo. Dejando al descubierto la parte de la espalda. Luciendo su bronceado.

Por otro lado, la participante de Gran Hermano también luce diseños más clásicos. Como, por ejemplo, una microbikini en color negro. La parte superior, un corpiño en forma triangular con breteles y la parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

La hermanita da que hablar y nunca pasa desapercibida. Dentro y fuera de la casa se lleva todas las miradas. Causando amores y odios.

Furia de Gran Hermano 2024, la participante fitness de la casa

Juliana “Furia” Scaglione genera revuelo en cada participación que tiene dentro de la casa más famosa del país. De carácter fuerte, no duda en enfrentar a otros participantes. Su estrategia es mostrarse tal cual es y no quedarse callada cuando algo en la convivencia no le gusta.

Furia muestra su cuerpo fitness y es fanática de los outfits creados con mallas enterizas o microbikinis de estilo deportivo. En sus redes sociales la podemos ver posando con diferentes looks que demuestran que este tipo de prendas son sus favoritas.