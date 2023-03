La dificultad de la economía y la preocupación del Gobierno: ¿pueden los salarios ganarle a la inflación?

El Gobierno empieza a tener cada vez más complicaciones de cara a la actividad económica de la gente y las expectativas se reducen de cara a las elecciones 2023 para prestar logros de gestión. En ese marco, aparece el salario como un nuevo efecto que puede ser clave en estos meses.

Es que a pesar de la caída inflacionaria (leve) que hubo entre octubre y diciembre del año pasado, los 6 puntos de promedio que hay en los primeros dos meses del año volvieron a poner contra las cuerdas al Gobierno, que ya dejó en la cuerda floja a Sergio Massa.

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a Kristalina Georgieva del FMI. (Ministerio de Economía)

Para colmo, las expectativas de marzo hablan de números similares y, algunas proyecciones, ya apuntan a niveles superiores. En ese marco, solo le queda un bastión al Gobierno para pelearle mano a mano a la inflación, que es la curva positiva del salario.

En ese marco, el salario logró vencer a la inflación en 2022 apenas por encima del 0,7%, tras cuatro años de estar por debajo. En un informe de Ecolatina, señalaron que esta mejora estuvo concentrada en el primer semestre del año (+2,9% i.a.), mientras que existió un desempeño negativo a partir del segundo semestre (-1,3% i.a.), impactado por la fuerte aceleración en los precios.

Además, destacó que la caída de la aceleración inflacionaria llegó a finales del año pasado con el salario real registrado mostrando una cifra interanual positiva recién en diciembre (+0,5% i.a.).

La reacción del salario en el último año con respecto a la inflación. Foto: Ecolatina

“De todas maneras, al inspeccionar la heterogeneidad hacia el interior de los trabajadores formales vemos que buena parte del salario real dista de exhibir -durante los primeros tres meses del año- rojos tan pronunciados como aquellos del 3T del año pasado”, remarca el informe.

Sin embargo, el foco está puesto en los trabajadores informales que si perdieron con la inflación al igual que los planes sociales que no pudieron igualar el costo de vida que aumentó en los últimos meses. “Los trabajadores informales experimentaron una caída promedio del 7,5% en 2022 (-35% vs 2017), y no esperamos que la tendencia se revierta en la primera parte del año”, señaló el documento.

“Por su parte, a pesar de los esfuerzos de sostener los haberes jubilatorios a través de bonos, el impacto será algo más notorio durante el primer semestre, y especialmente en las jubilaciones y pensiones mínimas, que serán justamente las beneficiarias de esta asistencia”, agregaron.

Sector por sector, cómo fue la evolución del salario. Foto: Ecolatina

El consumo privado, el último bastión para sostener la economía

El efecto de la caída en las reservas del Banco Central imposibilitará el acceso a las importaciones, donde cerca del 30% de la industria e inversión productiva se ven afectadas. A eso se le suma la fuerte sequía que azota al país y que dejará con menos recaudación al Estado por parte del campo.

En ese marco, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viene a cumplir un rol que pone aún más presión para cumplir con las metas que pide el directorio del organismo internacional.

“Con este panorama complejo, que derivará en una recesión este año, queda el consumo privado como único componente de la demanda agregada a la que apostará el Gobierno para evitar una mayor caída del PIB en 2023″, señalaron desde Ecolatina.

Inflacion

Para la consultora, el Gobierno sabe que evitar una caída del salario será vital, ya que “la menor caída del poder adquisitivo se le suma la falta de “destinos” para los pesos frente al endurecimiento del cepo cambiario y el acortamiento en los horizontes de planificación”.

“De esta forma, la apuesta por sostener el salario real “hasta donde se pueda” será el -quizás el único- objetivo que el Gobierno se trazará en la previa electoral. Paradójicamente, o no tanto, esto no será a través de una desaceleración de la inflación, sino a incrementos salariales más cercanos a ella, minando todavía más el poder adquisitivo de trabajadores informales y beneficiarios de la seguridad social. En su intento por estimular el consumo, el Gobierno habrá contribuido a amplificar la brecha en los ingresos de estos sectores a lo largo de su mandato”, concluyó el informe.