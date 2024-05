Una reconocida tiktoker, July Pena, denunció acoso: “Que me digan chica trans no es un insulto”

July Pena es una reconocida influencer. Tiene millones de seguidores en Instagram y TikTok. Allí publica diferente contenido de moda y estilo de vida saludable. Muestra diferentes looks y combina estilos a la perfección creando sus propios outfits.

Una reconocida tiktoker denunció acoso: "Que me digan trans no es un insulto" Foto: tiktok

Sus fans la siguen y la llenan de halagos con cada publicación nueva que comparte. Tiene un carisma único y conquista corazones con cada video o imagen que comparte. Sin embargo, en los últimos días debió salir a responder una gran cantidad de mensajes cargados de violencia y llamó a la reflexión a todos sus seguidores.

La joven cansada de ser criticada por su tono de voz, salió a responderle a los haters con un mensaje que llamó a la reflexión a todos sobre lo importante que es el respeto y no criticar al otro.

“Me están comentando todo el santo día sobre mi voz y me dicen que soy una persona transexual. No soy transexual. ¿Y si lo fuese, cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? No solo buscas ofenderme a mí sino a toda una comunidad. Trans no es un insulto. La comunidad trans lucha cada día para que se los incluya en la sociedad”

La influencer continuó su descargo y se mostró muy cansada frente a los mensajes de odio: “No puedo bloquear a todos porque son un millón. A la gente copada y buena onda le pido que aparezcan y comenten. No quiero más gente haters en mis videos. No los quiero en mis videos”. Sus fans rápidamente se hicieron presentes en la publicación y llenaron de elogios y halagos a July Pena. Emojis de corazones y abrazos invadieron el video que compartió la influencer.

July Pena denunció a los haters y llamó a la reflexión para ponerle un freno a la discriminación

La joven destaca en TikTok e Instagram con videos e imágenes en donde comparte su día a día con sus seguidores. Looks y hábitos saludables son el material que más publica. En el último tiempo, July Pena, denunció sufrir acoso en TikTok tras una oleada de mensajes muy agresivos por parte de los haters.

“Dejen de discriminar y de poner etiquetas a la gente. Metete en lo tuyo. Que vos le digas a alguien lesbiana, gay, trans no es un insulto. Respeten, aprenden y escuchen. Porque les falta mucho por madurar” indicó la influencer en un video que compartió en TikTok cansada de los haters.