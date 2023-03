Larreta aseguró que si gana las elecciones, bajará la inflación en sus “primeras 100 horas” de presidencia

A tan solo tres meses de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los candidatos tanto del oficialismo como de la oposición están en clave electoral y ya anuncian cuáles serán algunas de las medidas que implementarán en caso de ganar. Horacio Rodríguez Larreta no se quedó atrás y se refirió nuevamente a la inflación.

“Antes eran los famosos 100 días, ahora son 100 horas. Lo primero es bajar la inflación, yo voy a bajar la inflación”, expresó este sábado el alcalde de la Ciudad, en diálogo con Radio con Vos.

En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que “hay que cumplir con las obligaciones” y que va a “honrar las deudas” para “generar confianza” ante el mundo.

“Siempre es bueno renegociar con tus acreedores para que te estiren los plazos y mejoren condiciones. Hay que cumplir con las obligaciones”, expresó el jefe de Gobierno porteño. “El desafío de la Argentina es reconstruir la confianza para que inviertan en el país, hay que honrar las deudas”, consideró.

En esa misma línea, Larreta aclaró que cumplir con el pago de la deuda “no significa que no puedas buscar renegociar mejores condiciones, plazos más largos, mejores tasas de interés. No es que no hay que pagarle (al FMI)”.

Larreta sobre la interna de Juntos por el Cambio

A pesar de que hay diferencias entre los distintos candidatos, el jefe de Gobierno porteño defendió la idea de que todos compitan en la interna de las PASO. “En la última elección hubo PASO en 17 provincias y al otro día los candidatos de las listas estaban trabajando juntos y ganamos la elección así. Yo no veo problema, obviamente si las tensiones pasan”, aclaró.

“A mí no me vas a ver nunca criticando a alguien de Juntos por el Cambio, nunca, jamás, no lo hice nunca ni lo voy a hacer”, planteó el precandidato a presidente, dado que “eso atenta contra la unidad y contra las posibilidades electorales”. “Al final del día eso favorece al kirchnerismo”, sostuvo.

Larreta prometió un “plan integral”

El martes, durante un proyecto para modificar los plazos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para los vehículos patentados en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta garantizó que su primer objetivo como presidente en caso de ganar las elecciones será reducir la inflación, la cual en el mes de febrero fue del 6,6%.

Horacio Rodríguez Larreta anunció modificaciones en la VTV en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Prensa GCBA

“Yo voy a bajar la inflación, es el primer objetivo que tenemos. La gente no llega no ya a fin de mes, sino al fin de semana”, aseguró Larreta en conferencia de prensa. En este sentido, indicó que en su sector tienen “un plan integral”, consistente en “una serie larga de medidas”.

“Argentina no puede gastar más de lo que tenemos”, sostuvo, al tiempo que planteó que se debe “exportar más” porque “no puede ser que estemos todos pendientes del dólar”.

“El Estado debe estar al servicio de la gente, vamos a llevar eso a todo el país, es hora de animarnos a cambiar la Argentina, todos juntos”, agregó.