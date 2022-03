Mauricio Macri lazó una fuerte crítica contra Juan Román Riquelme, pero el que salió a responderle con los tapones de punta fue el mismo Jorge Bermúdez, uno de los líderes del Consejo de Fútbol de Boca, que lo crítico por su paso como presidente del país.

Lo cierto, es que en la previa del encuentro con Estudiantes de La Plata, el excapitán del Xeneize, justamente, durante el mandato de Macri, fue el que tomó la posta y mencionó la deuda con el FMI como uno de los principales puntos para comenzar su devolución a los dichos del líder del PRO.

Jorge Bermúdez habló sobre las críticas de Mauricio Macri: "La verdad que me da mucha sorpresa, siento muchas cosas encontradas en mi pecho"

“Amo este país aunque soy colombiano, tengo un hijo argentino, que nació en esta tierra, me siento totalmente agradecido… Me sorprende que el mandatario que más endeudó a este país históricamente, que no puede dar lecciones de cómo administrar, salga y hable mal de nuestro club”, respondió Bermúdez.

En diálogo con periodistas, en la previa del encuentro, el Patrón remarcó: “¿Y por qué me sorprende? Porque cuando nosotros llegamos al club tenía cinco millones de dólares en sus arcas, pero porque le había adelantado nueve millones de una deuda de (Nahitán) Nández. Si no hubiese sido así, el club no tenía un solo peso”.

“Hoy el club está ordenado y bien económicamente. Se hacen bien las cosas. Acabamos de salir tres veces campeones, tenemos tres finales para jugar. Lo único que se le ocurre a nuestro amigo es salir a criticar, cuando ese mismo día en el Congreso Nacional había mucha gente tirándole piedras. Quiso evitar hablar de eso. Para mí es solamente una desviación”, completó.