El Superclásico finalmente tendrá un horario diferente al estipulado desde que lanzaron el cronograma de la Copa de la Liga Profesional.

River recibirá a Boca el próximo domingo 20 de marzo pero hubo una larga negociación entre los dirigentes y los encargados de la seguridad del evento.

El partido estaba previsto para comenzar a las 20, horario que los efectivos pidieron adelantar para que su finalización -y posterior movilización masiva del público- no sea tan tarde.

El último duelo entre River y Boca también se jugó en el Monumental y fue triunfo para el Millonario. Foto Clarín.

Los responsables de la seguridad del Superclásico habían solicitado cambiar el arranque para las 18.30, pero no lo lograron por una jugada televisiva. Ese mismo día, desde las 17, se jugará el Clásico de España entre Barcelona y Real Madrid y no quisieron que se chocaran las transmisiones para no perder televidentes.

Finalmente, desde la Liga Profesional de Fútbol comunicaron que el duelo entre el Millonario y el Xeneize comenzará a las 19.

Adelantaron el partido entre River y Boca por pedido de la seguridad. Foto: Twitter

También adelantaron el duelo entre Tigre y Platense, que se disputará en Victoria. Estaba previsto para las 21.30 pero finalmente comenzará a las 19.15.