Las construcciones para el estadio del Fútbol Club Ezeiza están a punto de comenzar gracias a la intervención del influencer argentino, Santi Maratea, quien realizo una colecta caritativa con el fin de apoyar al club barrial a llevar a cabo las responsabilidades sociales que cumple en la zona.

Santi Maratea, influencer argentino. Foto: Instagram

“No tienen nada. No pueden jugar de local porque no tiene alambre en el terreno que les dio la Municipalidad, y por reglamento para poder poner cancha tenés que poner alambre. Entonces siempre juegan de visitante, tienen que pagar el bondi, no tienen un mango”, explicó el influencer.

La colecta de Santi Maratea para ayudar al FC Ezeiza

Maratea reconoció el valor social que las actividades en el club aportaban y decidió lanzar una de sus famosas colectas de fondos para llevar a cabo las obras necesarias para que el Fútbol Club Ezeiza tenga un estadio propio.

El objetivo inicial era el de recaudar 2 millones de pesos para cubrir los gastos de construcción; sin embargo, la recaudación gozó de gran éxito y alcanzó los 4.5 millones de pesos. Gracias a esto, el club decidió añadir otras mejoras al plan de construcción.

El inicio de las construcciones del estadio "Santiago Maratea". Foto: Redes sociales de FC Eze

“Esta primera etapa, con la perforación incluida, costará unos 3.2 millones de pesos, que es lo que logramos recaudar hasta el momento, luego veremos como encaramos la segunda en la que tenemos que construir los vestuarios y un buffet.”, comentó Santiago Galván, presidente del club.

“Santi nos contó que quería venir a ver los avances y que luego podíamos ver de hacer una segunda campaña para recaudar fondos, así que estamos expectantes”, sentenció el mandatario de la institución.