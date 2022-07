Luego de la polémica que se generó por los dichos de Santi Maratea contra Máximo Kirchner y el dinero que este tiene declarado, ahora vuelve a cobrar relevancia por hablar sobre los gastos que realizan los políticos.

Esta vez, el influencer señaló que había otro político que estaba gastando por día una suma parecida a la que él está tratando reunir en su colecta para ayudar. Se trata de un representante de “Juntos por el cambio”, a quien Maratea señaló de haberse gastado 12 millones de por día en publicidad.

Santi Maratea vuelve a ser tendencia. (Instagram Santi Maratea)

El influencer dio la información a través de sus historias de Instagram, donde aseguró que todavía falta averiguarlo para confirmarlo, pero: “que igual les iba a indignar sin importar quién es”.

“¿Quién puede ser para que no me indigne? 12 millones al día en publicidad. Me indigna antes de saber el nombre”, expresó antes de decir de quién se trataba: “Es Larreta”.

Qué dijo Santi Maratea sobre Maximo Kirchner

Gracias a sus colectas, Santi Maratea ha logrado un lugar visible en la sociedad, hasta el punto de que sus comentarios suelen convertirse en tendencia. Esto fue lo que ocurrió cuando a través de su cuenta de Instagram hizo un comentario sobre Máximo Kirchner que no pasó desapercibido.

“Máximo Kirchner tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo? Lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor, si es así, por qué tenía tanta plata Néstor”, apuntó Maratea.

Desde entonces, su comentario ha llevado a que Santi sea señalado, tanto para elogiarlo como criticarlo. Una de las críticas que recibió Maratea en las últimas horas vino por parte del periodista Diego Brancatelli, quién preguntó “de qué vive Santi Maratea”, además de cuestionar su neutralidad.