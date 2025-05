Santiago Maratea lanzó con éxito una propuesta inédita: ser socio de un jugador. El influencer, que juega en la reserva de Colegiales, mencionó que uno de sus sueños es poder llegar a debutar en primera a pesar de haber empezado tarde. La campaña “Socios de Maratea” comenzó como una “idea” que se materializó rápidamente. Sin embargo, un programador expuso un grave problema que presenta la web.

Mateo Ricci, un joven que enseña algunas cosas de programación en las redes, advirtió que la web de Maratea está “floja” en cuestiones de seguridad, lo que significa que los datos de los socios no están de todo protegidos y podrían ser hackeados.

“Está muy mal hecha y dejó la base de datos de toda la gente que está registrada, expuesta al público, o sea: cualquiera con un mínimo conocimiento de programación puede acceder y ver los datos de las personas”, comenzó explicando Ricci.

A la vez indicó que “si fuesen datos de información general, como perfil, no sería un problema grave”. “Pero el problema no es ese, sino que en la página hay una verificación de pago, o algo así. En resumen: está toda la información de los pagos, de los montos, de los mails de las personas y también los números de tarjeta de crédito o de débito y las fechas de vencimiento", señaló el joven.

Grave problema de seguridad

“Es como que vos en la puerta de tu casa dejes la llave colgada del lado de afuera y digas ‘esta llave pertenece a esta casa’. Realmente no tiene nada de seguridad”, graficó el programador.

Al mismo tiempo reconoció que “probablemente no le crean”, por lo que él también se hizo socio. “Soy el socio número 1134. Si Santi Maratea no me cree o le llega esto y no cree, decirle que su tarjeta de crédito Visa vence en diciembre de este año", agregó para darle veracidad a sus dichos.

Por último recomendó tener cuidado, fijarse dónde y con quién hacen los sitios propios “porque a veces pagan 200 dólares y les hacen una web en dos días”. Hasta el momento de la publicación de este artículo, Maratea no se había pronunciado sobre este particular.