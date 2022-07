Sin dudas Santi Maratea es uno de los influencers más conocidos de argentina y que está haciendo historia en cada una de sus apariciones en redes. Actualmente cuenta con más de 3.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y cada una de las colectas que inició fue un éxito rotundo.

Con tan sólo 30 años, el joven organizó impresionantes colectas que superaron los miles de millones de pesos. Su fama comenzó a crecer por 2015 y no paró, muchas veces fue cancelado pero hay una realidad: es el único influencer que recaudó dinero para ayudar a tantas personas.

Santi Maratea. (Instagram Santi Maratea)

En las últimas horas, Santi fue tendencia en Twitter por un polémico comentario. Apuntó directamente contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. A horas de lanzar una nueva colecta, el influencer hizo una fuerte denuncia. “Obvio que es difícil manejar la bronca de entender cómo los gobernantes de nuestro país se llenan los bolsillos de plata a través de la corrupción”, comenzó diciendo.

“El hijo de Cristina tiene declarados 400 millones de pesos. ¿Cómo los hizo? Lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor...”, continuó y agregó: “¿La herencia de Néstor? ¿Por qué tenía tanta plata Néstor?”.

“Porque aparte no creo que haya heredado todo Máximo, también deben haber heredado su mujer, Cristina, y su otra hija Florencia. Entonces, ¿cómo hizo Néstor para tener más de mil millones de pesos?”, cuestionó hablando a cámara.

Cuáles son las colectas que Santi Maratea hizo para él

Una de las cosas que Santi Maratea quería dejar bien en claro es que él no estaba haciendo caridad, que sólo juntaba la plata. Por eso mismo, después de cada colecta organizaba una para comprarse “regalos frívolos y caros”, según decía el influencer.

“Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, dijo en su momento.

De esta manera, logró pagarse un excéntrico viaje a Europa, prendas de la colaboración entre Gucci y Adidas, una cartera de Louis Vuitton y hasta vuelos en jets privados.

Santi Maratea

Sin embargo, estos pedidos quedaron relegados cuando se propuso crear su propia fundación llamada D&D. Parece que el sueño de Santi Maratea está cada vez más cerca de cumplirse, y con la apertura de su fundación podrá hacer mucho más ágiles las colectas y alcanzar a más personas.

Las colectas más famosas de Santi Maratea

Una de las primeras fue para la comunidad wichí de Salta . En la misma recaudó más de tres millones de pesos con los que compró y equipó dos ambulancias.

En abril de 2021 recaudó dos millones de dólares para Emmita , una beba que padece de Atrofia Muscular Espinal (AME) y que necesitaba el dinero para pagar uno de los medicamentos más caros del mundo .

Durante los incendios en Corrientes este 2022, Santi batió su propio récord y juntó más de $154 millones de pesos en poco más de 24 horas para ayudar a los damnificados y equipar los cuarteles de bomberos de la provincia.

Santi Maratea tuvo una cálida bienvenida en Corrientes de los bomberos a los que ayudó con su campaña. Foto: Instagram.

Una de las más recientes fue para el F.C. Ezeiza, un club fundado en 2021 que no tenía ni siquiera un lugar propio de entrenamiento. Maratea recaudó 3.4 millones de pesos, el dinero que utilizó para afrontar los gastos para participar en la Liga de San Vicente y otra para la construcción de su primera cancha propia.