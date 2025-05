¿Rompió otra pareja? se filtró el romance secreto entre la China Suárez y Santi Maratea.

En medio de la creciente polémica mediática entre la China Suárez y Yanina Latorre, la panelista de LAM no dejó de avivar el conflicto al revelar nuevas informaciones que encendieron aún más el debate. Yanina filtró que la actriz estaría manteniendo una relación secreta con un personaje famoso, lo que generó un gran revuelo en los medios.

En ese contexto, la conductora de Sálvese Quien Pueda difundió un sorprendente informe sobre los distintos romances que la China Suárez habría tenido a lo largo de su carrera. Según Yanina, entre sus parejas se encuentran figuras conocidas como Nacho Viale, Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi, dejando entrever una vida amorosa intensa y con vínculos mediáticos destacados.

Santi Maratea habló de su adicción al cigarrillo y la marihuana.

Además, la panelista aportó otro dato llamativo: aseguró que la China Suárez mantuvo una relación corta pero íntima con Santiago Maratea, un influencer reconocido por su labor solidaria y las colectas que organiza para ayudar a quienes lo necesitan. Esta revelación no hizo más que aumentar el interés y la controversia en torno a la actriz y su vida personal.

Así se reveló el romance oculto de la China Suárez y Santi Maratea

Durante una nueva emisión de Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre volvió a apuntar contra la China Suárez con declaraciones filosas y sin filtros. En medio del ida y vuelta mediático con la actriz, la panelista recordó un viejo episodio: “Ella compartía lugar de trabajo con Eugenia Tobal y se lo terminó quedando con Cabré. Ella hace poco salió con (Santi) Maratea. Yo soy íntima amiga de Maratea, y le escribí ‘¿qué tiene? ¿La conch de oro?’”, informó la conductora de SQP.

En su descargo, agregó que la atracción que genera la China no se explica solo por su apariencia: “Porque podés ser linda, pero los tipos no van solamente detrás de la belleza”. Y lanzó una frase contundente y polémica: “En la cama todos los gatos son pardos. Mi abuela siempre decía eso. Somos todas iguales en la cama. Pero ¡qué tiene en la conch...! Los enloquece”.

Ante los dichos de su compañera, Majo Martino intervino con una pregunta directa: “¿Y qué te dijo Maratea?”. A lo que Yanina respondió: “Maratea no me contestó. Se rio. ¿Qué me va a decir? Es un caballero. Si me hubiera contestado algo, ya lo conté. Yo cuando no tengo data, cierro la boca”.

Este nuevo capítulo del enfrentamiento entre Latorre y la actriz surgió luego de que Yanina expusiera un mensaje privado que le habría enviado la actual pareja de Mauro Icardi. Firme en su postura, Latorre concluyó: “Tienen que parar. Te venís burlando de mí hace años”.