Basados en la crítica que Santi Maratea le hizo a Máximo Kirchner recientemente, muchos de sus seguidores le enviaron el video viral de Mariana Alfonzo, quien defiende los planes soiales y asegura no querer trabajar por la misma plata. Lejos de lo esperado, Maratea defendió los planes pero se mostró en desacuerdo con los dichos de la mujer.

El influencer expresó que está a favor de que el Estado ayude a las personas que lo necesitan, y manifestó que Alfonzo “no representa a todos los beneficiarios” de las prestaciones que entrega el Gobierno.

“Voy a hablar de un video que me mandó todo el mundo: el de la señora que vive de los planes y que dice que la encanta que la gente labure y ella no laburar”, dijo Maratea para introducir en el tema a sus fans. Y, como primer punto, subrayó: “Les quiero decir que yo banco los planes”.

El joven reconoció que tal vez su discurso puede ser polémico y calificó de “vergonzosos” los dichos de Alfonzo, ya que “no representa a todos los beneficiarios de planes sociales”. “Me van a decir ‘el kirchnerismo lo único que hace es generar gente como esta piba’. Ese discurso sirve hoy en día, pero no estoy de acuerdo”, manifestó.

Enseguida, usó como argumento un caso que conoce de cerca y es la contracara de lo que piensa la mujer que vive en Merlo: Tobi, un chico que gracias a un plan social se formó, estudió en el exterior y ahora aspira a una importantísima beca en una universidad de Estados Unidos.

“Tobi es un extremo y esa señora es otro. Yo creo que los planes bien aplicados pueden ser muy útiles para que el país salga adelante y que la gente que la necesita tenga ayuda”, destacó.

La postura de Santi Maratea frente a las críticas

Por otra parte, dejó en claro cuál es su postura frente a este particular, más allá de sus críticas recientes al kirchnerismo. “A los que me mandaban el video para que yo diga ‘mirá los kirchneristas lo que hacen’ y subirme a ese bondi, lamento decepcionarlos. No cuentan conmigo en este caso”, expresó.

Cabe mencionar que, días atrás y previo a las colectas solidarias que suele hacer, Maratea habló sobre su preocupación por la situación económica del país. En ese contexto, se refirió a la familia Kirchner. “¿Cómo hizo Máximo los $400 millones que tiene declarados?”, cuestionó.

El tuit de Santi Maratea

Para responder ante las críticas de parte de sus seguidores, el joven publicó en Twitter: “Por la entrevista con Novaresio los macristas me dijeron zurdito, chorro e hipócrita. Por cuestionar el patrimonio de Máximo, los K me dicen cheto, facho y tibio”, repasó.

Y agregó: “Y ahora una feminista dice que hago mansplaining porque hablar de la pobreza siendo hombre blanco”. “Mucho grito poco argumento”, escribió. Además, acompañó el texto con un gif de Horacio Pagani en el que el periodista expresa: “Parece un tumulto y no hay uno que pegue una buena mano”.