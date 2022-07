Mariana Alfonzo cobra planes sociales y se volvió viral por hacer una defensa de esos beneficios estatales. Ahora, volvió a hablar en una entrevista con TN Central y aseguró: “No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa”.

“Si el plan durara hasta que yo tenga 50 años sería un golazo, no laburo más”, señaló. Alfonzo, de 34 años, cobra en total $60.000 mensuales. Sin embargo, asegura que le insiste a sus hijos para que estudien y que quiere que ingresen al servicio militar: “No les digo que sean como yo”.

La mujer vive en Cañuelas y tiene cinco hijos con distintos matrimonios. “Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la re v.... ¿Laburan? Porque son pelot... ¿Le sacan el sueldo? Porque son pelot... ¿Le cobran la obra social? Porque son bol... ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los bol... son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo”, había dicho en un video, que generó todo tipo de opiniones en las redes sociales.

Alfonzo percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa y el plan Potenciar Trabajo, del que se le dará de baja en los próximos dos o tres meses porque no presta los servicios que la agrupación le reclama.

“Supongamos que me ofrecen un trabajo de $80.000 pesos, pero no me conviene porque a la niñera le doy $20.000 y ganaría lo mismo que estando en mi casa”, señaló. Y dijo que una vez que se le termine el Potenciar Trabajo quisiera conseguir un empleo con un salario de $150.000.

Qué dice acerca de los planes sociales

“Mi postura en el video que se hizo viral es “laburá vos”. Si a mí me gusta estar en mi casa es problema mío, estoy a favor de los planeros”, dijo. Y resaltó: “Soy consciente del rol de ellos, pero es culpa del Gobierno, no mía. Este país es así, nos acostumbramos a eso. Los argentinos no somos de trabajar por dos pesos, queremos cobrar lo justo”.

Alfonzo señaló que tiene secundario completo y que había ganado una beca para estudiar medicina, pero que su papá no la dejó porque debía cuidar de la hija que tuvo a los 15 años. Desde entonces, tuvo trabajos informales hasta que llegó la pandemia y no pudo continuar. Fue entonces cuando se inscribió en el plan Potenciar Trabajo, para el que salió sorteada al poco tiempo.