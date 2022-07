Los planes sociales se instalaron como tema de debate en todos los ámbitos. Mariana, una mujer de 34 años que vive en Cañuelas y es madre soltera de tres hijos, se hizo viral por defender los beneficios que provee el Estado y agitó las redes con su punto de vista.

“Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la re v... ¿Laburan? Porque son pelot... ¿Les sacan el sueldo? Porque son pelot... ¿Les cobran la obra social? Porque son bol... ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los bol... son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo”, dijo en uno de los videos, en los que les responde a quienes la tratan de “planera”, de modo peyorativo.

Más tarde, explicó por qué decidió publicar ese material y qué quiso decir: “El video surgió de un mal comentario de una persona porque me decía ‘planera, planera, planera’. La verdad es que estoy de acuerdo con que cobren los planes y lo defiendo. El tema es que se la pasan hablando de los planeros como si fuéramos cucarachas y me parece injusto”.

Y continuó: “Se la pasan insultándonos y no se fijan qué hay detrás. No hay nadie que salga en los medios para decir ‘sí, soy planero por esto y aquello’. No le dan la oportunidad de defenderse. La humillación pública es cada vez más grande en contra de los planes sociales porque si cobrás una asignación o un plan ya sos la cucaracha de la sociedad y no es así. Los medios buscan a la gente más ignorante para entrevistar y hacernos quedar mal, es para denigrarlos más de lo que ya están”, enfatizó.

“Los argentinos no trabajamos por dos pesos”

La mujer cobra la Asignación Universal por Hijo y también el Plan Potenciar Trabajo. “A mí me salió este plan cuando presenté el currículum, estuve dos meses y me despidieron porque tengo el secundario completo. Eso lo hacen porque tener estudios te da más posibilidades de conseguir un trabajo”, argumentó.

Asegura que trabajó toda su vida, pero la pandemia y algunos asuntos personales le impidieron volver a conseguir empleo: “No consigo en ningún lado, no hay trabajo. Lo único que hay es una posibilidad al plan y es literalmente mínima la posibilidad porque yo entré de suerte y así como entré, salí. No pude seguir en el lugar donde me habían tomado”.

Mariana vive en Cañuelas y es madre soltera de tres hijos Foto: TN

“Los argentinos no trabajamos por dos pesos. Los bolivianos y paraguayos laburan por dos mangos con tal de agarrar el trabajo, nosotros no. Los argentinos somos muy exigentes con los sueldos, con las obras sociales y por eso es que no nos dan trabajo porque saben que cualquier cosa que sea irregular, le mandamos una carta documento. Los que tenemos estudios conocemos nuestros derechos, un extranjero no lo haría”, manifestó.

“¿Por qué todos los argentinos cobramos un plan? Si nos van a pagar lo mismo por laburar siete días en la semana, nos quedamos en casa, cobramos un plan, total nos da igual”, dijo Mariana. Pese a eso, expresó que quiere tener trabajo, pero que le enojan los bajos salarios: “No nos quieren pagar lo que nos corresponde y ganas más cobrando la AUH y un plan social que en un trabajo en blanco”.